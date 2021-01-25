"Не лох" и "Выйди, разбойник!" Самые яркие цитаты Владимира Зеленского

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Владимир Зеленский

25 января родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До избрания главой государства он получил широкую известность в стране и за границей как комедийный актер и продюсер.

Стоит ли удивляться тому, что некоторые заявления президента могли показаться украинцам как минимум необычными. OBOZREVATEL собрал самые яркие высказывания Владимира Зеленского ко дню его 43-летия.

Во время карьеры комика действующий президент часто высказывался о жизни и своем видении мира.

  • КВН – состояние души, я в нем нахожусь постоянно.

  • Если хочешь опровергнуть какую-нибудь глупость, не надо ее отрицать. Не надо. Доведи ее до абсурда. И тогда, знаете, все получится.

Владимир Зеленский: КВН — состояние души

  • Кривой Рог – город, в котором я родился и вырос. Хотя вырос я не очень сильно.

  • Есть люди, которые умеют абстрагироваться, а есть те, которые все переживают и пропускают через себя. Я из вторых.

  • Я не думаю, я мечтаю. Мечтать не вредно. Значит, я ничего вредного и не делаю.

  • Каждое старое поколение говорит новому: "В наше время было лучше".

Во время совещания в бориспольском горсовете тогда еще новоизбранный президент Украины выгнал из зала секретаря, узнав, что тот ранее был осужден за разбой.

  • Выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? Да иди уже, Господи, ты! Слышите или нет? Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи.

Зеленский под аплодисменты присутствующих выпроводил Ярослава Годунка из зала.

А во время встречи с добровольцами на Донбассе Владимир Зеленский попросил убрать оружие. В целом беседа получилась довольно эмоциональной, и глава государства заявил следующее:

  • Я – президент этой страны, я же не лох.

В своем видеообращении от 14 апреля 2020-го президент заметил высокий рост заболеваемости коронавирусом. Во время речи он отметил, что "заболеть коронавирусом – не стыдно".

  • Именно поэтому я призываю всех граждан: если вы контактировали с больным или имеете признаки ОРВИ – обращайтесь к семейному врачу. Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование.

Во время пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства Владимир Зеленский признался, что мэр Черкасс его настолько разочаровал, что он не сядет с ним за один стол.

  • Разочаровывают не принципы – разочаровывают люди. Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс... Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду.

OBOZREVATEL ранее сообщал, как изменился Зеленский к своим 43 годам.

  • Владимир родился в семье профессора кибернетики и прожил четыре года в Монголии.

  • Сразу после поступления в высшее учебное заведение Зеленский стал участником местной команды КВН.

  • Организовав собственную команду в 1997 году, он дал ей название "95-й квартал", а уже после 2003 года начал выступать на телевидении и создал студию "Квартал 95".

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