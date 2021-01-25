"Не лох" и "Выйди, разбойник!" Самые яркие цитаты Владимира Зеленского

25 января родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До избрания главой государства он получил широкую известность в стране и за границей как комедийный актер и продюсер.

Стоит ли удивляться тому, что некоторые заявления президента могли показаться украинцам как минимум необычными. OBOZREVATEL собрал самые яркие высказывания Владимира Зеленского ко дню его 43-летия.

Во время карьеры комика действующий президент часто высказывался о жизни и своем видении мира.

КВН – состояние души, я в нем нахожусь постоянно.

Если хочешь опровергнуть какую-нибудь глупость, не надо ее отрицать. Не надо. Доведи ее до абсурда. И тогда, знаете, все получится.

Кривой Рог – город, в котором я родился и вырос. Хотя вырос я не очень сильно.

Есть люди, которые умеют абстрагироваться, а есть те, которые все переживают и пропускают через себя. Я из вторых.

Я не думаю, я мечтаю. Мечтать не вредно. Значит, я ничего вредного и не делаю.

Каждое старое поколение говорит новому: "В наше время было лучше".

Во время совещания в бориспольском горсовете тогда еще новоизбранный президент Украины выгнал из зала секретаря, узнав, что тот ранее был осужден за разбой.

Выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? Да иди уже, Господи, ты! Слышите или нет? Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи.

Зеленский под аплодисменты присутствующих выпроводил Ярослава Годунка из зала.

А во время встречи с добровольцами на Донбассе Владимир Зеленский попросил убрать оружие. В целом беседа получилась довольно эмоциональной, и глава государства заявил следующее:

Я – президент этой страны, я же не лох.

В своем видеообращении от 14 апреля 2020-го президент заметил высокий рост заболеваемости коронавирусом. Во время речи он отметил, что "заболеть коронавирусом – не стыдно".

Именно поэтому я призываю всех граждан: если вы контактировали с больным или имеете признаки ОРВИ – обращайтесь к семейному врачу. Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование.

Во время пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства Владимир Зеленский признался, что мэр Черкасс его настолько разочаровал, что он не сядет с ним за один стол.

Разочаровывают не принципы – разочаровывают люди. Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс... Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду.

OBOZREVATEL ранее сообщал, как изменился Зеленский к своим 43 годам.