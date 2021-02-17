Потап – физрук, Санина – фольклорист: на кого учились и кем работали украинские звезды до шоу-бизнеса

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Потап и Санина

У многих представителей украинского шоу-бизнеса есть диплом, который многое может сказать о прошлой жизни артистов.

Ведь мало кто из современных звезд мог подозревать, что в будущем может начать петь и выступать на сцене. Так, известный репер и музыкальный продюсер Потап выучился на учителя физкультуры и даже вел уроки в школе Санты Димопулос. OBOZREVATEL узнал, на кого учились и кем работали украинские звезды до того, как стать популярными.

Шоумен и комик Владимир Остапчук когда-то даже не подозревал, что его пригласят быть ведущим всемирно известного конкурса "Евровидение". Он родился в городе Умань и там же получил высшее филологическое образование. Прежде чем стать диктором и пойти на курсы ораторского искусства, Остапчук некоторое время работал преподавателем английского языка вместе с бывшей женой Еленой Войченко.

Владимир Остапчук раньше работал учителем английского языка.

Потап, он же Алексей Потапенко, еще в 19 лет преподавал физкультуру в школе, где училась экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос. Кроме того, за плечами репера два высших образования. У него есть диплом Национального университета физвоспитания и спорта Украины, также Потап получил магистра экономических наук.

Потап до того, как открыл в себе музыкальный талант, работал в средней школе учителем физкультуры

Фронтвумен группы The Hardkiss в школьном возрасте занималась музыкой и даже выступала вместе с различными коллективами. Но когда пришло время выбирать университет, Санина выбрала кардинально другую специальность и пошла на филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. После выпуска, с дипломом магистра фольклористики на руках, Юлия увлеклась журналистикой. Любопытно, что на одном из интервью будущая артистка познакомилась со своим будущим мужем Валерием Бебко. Вместе они вскоре создали музыкальный проект – группу The Hardkiss.

Юлия Санина раньше горела журналистикой.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя получил высшее юридическое образование в Академии Министерства Внутренних Дел, которую закончил в 2007 году. При этом, все детство и школьные годы Тарас посвятил игре на скрипке и пению в хоре имени Ревуцкого.

Тарас Тополя в детстве занимался скрипкой, а получил диплом юриста

Украинский певец в стиле нью-вейв и саунд-продюсер родился в Волчанске, небольшом городке под Харьковом. Именно там будущий артист после окончания 9 класса средней школы поступил в Волчанский медицинский колледж. Высшее образование будущий певец получил в Национальной академии городского хозяйства в Харькове. С дипломом бакалавра по экологии Артем три года проработал на должности помощника анестезиолога, параллельно занимаясь музыкой. Когда выпала возможность круто изменить свою жизнь, Пивоваров без раздумий бросил медицину.

Артем Пивоваров работал несколько лет в медицине

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