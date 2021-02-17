Потап – физрук, Санина – фольклорист: на кого учились и кем работали украинские звезды до шоу-бизнеса

У многих представителей украинского шоу-бизнеса есть диплом, который многое может сказать о прошлой жизни артистов.

Ведь мало кто из современных звезд мог подозревать, что в будущем может начать петь и выступать на сцене. Так, известный репер и музыкальный продюсер Потап выучился на учителя физкультуры и даже вел уроки в школе Санты Димопулос. OBOZREVATEL узнал, на кого учились и кем работали украинские звезды до того, как стать популярными.

Репетитор английского Владимир Остапчук

Шоумен и комик Владимир Остапчук когда-то даже не подозревал, что его пригласят быть ведущим всемирно известного конкурса "Евровидение". Он родился в городе Умань и там же получил высшее филологическое образование. Прежде чем стать диктором и пойти на курсы ораторского искусства, Остапчук некоторое время работал преподавателем английского языка вместе с бывшей женой Еленой Войченко.

Учитель физкультуры Алексей Потапенко

Потап, он же Алексей Потапенко, еще в 19 лет преподавал физкультуру в школе, где училась экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос. Кроме того, за плечами репера два высших образования. У него есть диплом Национального университета физвоспитания и спорта Украины, также Потап получил магистра экономических наук.

Фольклорист Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss в школьном возрасте занималась музыкой и даже выступала вместе с различными коллективами. Но когда пришло время выбирать университет, Санина выбрала кардинально другую специальность и пошла на филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. После выпуска, с дипломом магистра фольклористики на руках, Юлия увлеклась журналистикой. Любопытно, что на одном из интервью будущая артистка познакомилась со своим будущим мужем Валерием Бебко. Вместе они вскоре создали музыкальный проект – группу The Hardkiss.

Юрист Тарас Тополя

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя получил высшее юридическое образование в Академии Министерства Внутренних Дел, которую закончил в 2007 году. При этом, все детство и школьные годы Тарас посвятил игре на скрипке и пению в хоре имени Ревуцкого.

Помощник анестезиолога Артем Пивоваров

Украинский певец в стиле нью-вейв и саунд-продюсер родился в Волчанске, небольшом городке под Харьковом. Именно там будущий артист после окончания 9 класса средней школы поступил в Волчанский медицинский колледж. Высшее образование будущий певец получил в Национальной академии городского хозяйства в Харькове. С дипломом бакалавра по экологии Артем три года проработал на должности помощника анестезиолога, параллельно занимаясь музыкой. Когда выпала возможность круто изменить свою жизнь, Пивоваров без раздумий бросил медицину.

Как сообщал OBOZREVATEL: