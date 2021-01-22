Топ-7 украинок с необычной внешностью, которые прославились во всем мире

Всем известно, что девушки в Украине – очень красивы, поэтому не удивительно, что они строят успешную карьеру на мировом подиуме.

Кроме того, наша страна богата разными типажами, что высоко ценится в fashion-индустрии. В последнее время украинские модели все чаще стали появляться на главных модных показах мира и на обложках глянцевых международных журналов. OBOZREVATEL решил сделать подборку с фото самых известных и востребованных в мире украинских моделей с необычной внешностью.

1. Катерина Зуб

Ей всего 17 лет, а она уже открывала и закрывала показ Jil Sander в Милане, участвовала в шоу Dolce & Gabbana, снималась для французского Vogue, британского Numéro, Interview и Stylist. Любопытно, что родилась и выросла известная веснушчатая модель в маленьком поселке Валки в Харьковской области, население которого составляет меньше девяти тысяч человек.

2. Ирина Кравченко

Ирина Кравченко попала в модельный бизнес в возрасте 23 года, и сразу сделала головокружительную карьеру. После открытия показа Alexander Wang в 2012 году, Ирина успела продефилировать на самых знаменитых показах моды, представить бренды Valentino и Prada, а также сняться для украинского, немецкого, итальянского и китайского журналов Vogue.

3. Юлия Мусейчук

Как и многие другие модели, Юлия попала в модельный бизнес по воле случая. Ее заметил модельный скаут в торговом центре и предложил попробовать себя в роли модели. С тех пор Мусейчук не раз ходила по подиуму самых главных модных показов мира. Также украинка не раз снималась в шоу Dior. Ее изюминка – это большие торчащие ушки.

4. Алла Костромичева

Острые скулы и тонкие губы – этим покорила мировые подиумы модель Алла Костромичева. Сногшибательный успех не помешал Алле вернуться на родину и продолжать работу в Украине. Сейчас она занимается своей модельной школой KModels, появляется на светских мероприятиях, а также ведет известные шоу.

5. Ольга Куриленко

Известная французская модель и голливудская актриса родилась в городе Бердянске Запорожской области. Свою роскошную внешность – выразительные карие глаза и улыбку на миллион – она получила благодаря смешению кровей. Ее бабушка была белоруской, мать – родом из российского Иркутска, а отец – коренной украинец. Уже в 18 лет Куриленко позировала для Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue, была моделью таких брендов, как Roberto Cavalli и Kenzo, а ее снимки то и дело мелькали на страницах каталога Victoria's Secret. Сейчас Ольгу Куриленко знает весь мир.

6. Эвелина Мамбетова

Еще в 2008 году авторитетный портал о моде WWD назвал Эвелину открытием сезона, а в 2011-м известный модный бренд Mulberry назвал в честь украинской модели новую коллекцию сумок. Мамбетова прославилась в мире как лицо именитых мировых брендов Moschino, Marc Jacobs, Vera Wang и многих других.

7. Нати Чабаненко

Чабаненко мечтала о медицинской карьере, однако, когда прямо на улице родного Днепропетровска ее заметил модельный скаут, ушла с головой в дефиле, актерское мастерство и искусство позирования. Позже ее выразительные глаза и высокие скулы по достоинству оценили известные мировые фотографы, среди которых Терри Ричардсон и Стивен Майзель. За время карьеры модели Нати успела стать лицом рекламных кампаний брендов CK Jeans, Le Silla, MaxMara, Weekend – и это только малая их часть.

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