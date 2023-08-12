Винник 'плюнул на своих', но вернется в Украину: Клопотенко рассказал, что ждет певца дома

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко резко высказался о певце Олеге Виннике, который выехал в Германию 26 февраля и не возвращается якобы из-за лечения загадочной болезни. Кулинар считает, что артист "плюнул" на миллионы своих фанатов.

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Однако, по словам Клопотенко, исполнителя простят, когда он отважится вернуться. Такое мнение он озвучил в интервью РБК-Украина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Винника шеф-повар внес в категорию людей, которые разочаровали его после полномасштабного вторжения России в Украину. Ресторатор слышал о его заболевании, но свое мнение не изменил.

"Человек имел миллионы всего. Сколько он мог сделать. Он просто плюнул на своих. Я не знаю, что с ним – болезнь или что. Не хочу об этом говорить, но я думаю так. Если он жив там и не болезнь, то у тебя же была миллионная аудитория, тонны людей, а ты просто на них плюнул", – высказался Евгений Клопотенко.

Он считает, что "самое худшее" то, что Олег Винник вернется после победы Украины и снова завоюет своих слушателей. "Это – самая большая х*рня, которая меня волнует. Одна из самых больших. Это моя боль", – признался шеф-повар.

Напомним, внезапное исчезновение Винника на год дало толчок слухам о его болезни. Ранее фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно лишь то, что от болезни артист лечится в Германии.

Впоследствии эти сплетни опровергли. В 2023 году исполнитель дал первое интервью, где признался, что не будет переводить русские песни, назвал имя жены и упомянул сына, а также заявил, что смог уехать сам и вывезти друга 26 февраля, когда граница для мужчин была закрыта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что интервью артиста вызвало у его коллег негативные эмоции. В частности, модель, певица и волонтер Даша Астафьева поделилась, что "проблема" Винника с волосами, о которой он неоднократно говорил в разговоре с журналисткой, показалась ей мемом.

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