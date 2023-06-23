'Выехал 26 февраля': Винник признался, почему и как после вторжения покинул Украину. Видео

Известный украинский певец Олег Винник впервые рассказал, что выехал из Украины уже после полномасштабного вторжения – 26 февраля. Каким именно образом артиста выпустили из страны – он решил оставить в тайне. Впрочем, поведал, что выезжал не сам, а помогал эвакуировать семью беженцев.

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Эксклюзивные комментарии от звезды прозвучали в его первом за время полномасштабной войны интервью. Оно было обнародовано на YouTube-канале "Крупным Планом" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, последние 16 месяцев Винник остается в Германии. Эту страну он выбрал не случайно. Там он имеет право на жительство уже 23 года.

"Я гражданин Украины, хронический украинец, резидент Германии, проживаю здесь уже 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда я стал на постоянный учет в украинском посольстве. Не смогу, не хочу, и не буду я рассказывать, что выехал до войны. Я человек такой, отвечающий за свои слова, свои поступки. Я уехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей", – поделился исполнитель.

По словам Винника, ему уже много лет снилось начало полномасштабной войны в Украине. И вот его сон стал реальностью.

"Я видел этот сон крайних лет 10-15 раз 40. Только я видел этот момент, где я выезжаю из-под обстрелов, из-под взрывов. И я должен был поехать туда, где я всегда делал, делаю и буду делать свои песни", – прокомментировал певец.

Напомним, в сети ходило немало слухов о болезни артиста. Фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз.

В интервью музыкант впервые рассказал о своем недуге. Все подробности – по ссылке здесь.

В Германии, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналистка, которая брала интервью у Винника, перед встречей с артистом попала в ДТП. Подробности и видео с места аварии – в нашем материале.

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