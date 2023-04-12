'Не дай Бог никому такое пережить!' Чем болен Олег Винник и почему он больше не появляется на публике. Фото

Поклонники украинского певца Олега Винника уже больше года размышляют, почему он не выпускает новые песни и не появляется на публике. Как утверждают друзья, знакомые и коллеги звезды, он уже давно находится в Германии, где проходит лечение. Однако никто точно не может объяснить, с каким недугом столкнулся артист.

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В сети гуляет много слухов о состоянии здоровья Винника и его болезни. В основном их провоцируют сами фанаты певца. OBOZREVATEL решил рассказать, что на сегодня известно об известном исполнителе и о чем поговаривают в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Официальные комментарии

Украинские артисты, знакомые с Винником, не разглашают, от чего лечится их коллега. Обычно они просто утверждают, что певец проходит лечение за границей, и объясняют, что не имеют морального права разглашать эту информацию.

Муж известной украинской певицы Оксаны Билозир, а также военнослужащий ВСУ Роман Недзельский в июле прошлого года опубликовал серию отчетных снимков о проделанной работе волонтеров. На одном из них можно было увидеть и Винника.

В комментарии "Главкому" Недзельский рассказывал кое-что о состоянии звезды и его волонтерской деятельности в Германии.

"С первых дней войны он помогает нашему батальону. К сожалению, поначалу не мог так активно, как сейчас, потому что имел серьезные проблемы со здоровьем. Не дай Бог никому такого пережить! Еще до войны из-за болезни ему пришлось отложить несколько концертов", – вспомнил воин ВСУ.

Слухи фанатов

Одновременно с очень осторожными комментариями друзей Олега Винника в сети начали распространяться слухи о его якобы серьезной болезни. В частности, фанаты артиста утверждали, что он проходит курс химиотерапии.

Никаких официальных подтверждений тому, что Винник борется с онкологией, нет.

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