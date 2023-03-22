Что произошло с Винником после 24 февраля и почему украинские звезды отказываются рассказать правду

Вокруг находящегося в Германии украинского певца Олега Винника уже год точатся споры и распространяются сплетни относительно его переезда за границу. Как уже озвучили его коллеги, адвокат, фанклуб и друзья, у артиста возникли проблемы со здоровьем.

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Однако сам исполнитель о них публично не рассказывает. Что известно о состоянии певца и почему украинские звезды не делятся подробностями – читайте в материале OBOZREVATEL.

Едва ли не первой знаменитостью, прокомментировавшей позицию Олега Винника, стала его коллега Оля Полякова. Артистка разговаривала с ним в начале полномасштабной войны и, очевидно, знала о состоянии здоровья Винника, однако побоялась рассказать детали, чтобы не ввести в заблуждение украинцев.

"Не знаю, могу я это говорить или нет, но я знаю, что у него есть проблемы со здоровьем. Я думаю, пусть он сам эту информацию обнародует, потому что сейчас начнутся снова какие-то заявления от меня", – заявила Полякова.

Правду о болезни певца заявил, что знает, ведущий Слава Демин. Однако деталями он не поделился, поскольку не имеет "морального права".

"Я не могу тебе сказать, к сожалению, что я знаю точно о состоянии Олега Винника. Я не имею на это морального права", – оправдался Демин.

Журналистка Наталья Мосейчук сослалась на аналогичную причину, отказавшись обсуждать исчезновение Олега Винника.

"Я не считаю нужным это делать. Это недостойно. Кто я такая, чтобы это делать?" – сказала она.

Более развернутый ответ о состоянии здоровья артиста дала председатель его фан-клуба Валерия Барон, поддерживающая связь с командой звезды.

"Его состояние здоровья не позволяет ему быть в публичном пространстве. Он плодотворно работает в студии и готовит новые песни", – сказала Валерия Барон, отметив, что не будет комментировать его проблемы со здоровьем, ведь он сам этого не делает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что, по словам друга Олега Винника, он столкнулся с серьезной болезнью, не позволяющей ему возобновить концертную деятельность. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

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