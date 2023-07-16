'Это просто мем': Астафьева разнесла Винника, который пожаловался, что ни разу не стригся за время полномасштабной войны

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева поразмышляла о том, какое влияние и силу имеют публичные люди, в том числе и на ход войны в Украине. По мнению артистки, знаменитости могут доносить до своей многомиллионной аудитории важные месседжи, тем самым приближая победу нашей страны. Однако, встречаются представители отечественного шоу-бизнеса, которые решили этого не делать. В частности, вспомнила исполнительница своего коллегу Олега Винника, который более чем на год просто исчез из информационного пространства.

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Когда кумир "волчиц" все же решил вернуться к аудитории, то сделал это при помощи интервью, в котором рассказал о себе и своих изменениях за период широкомасштабного вторжения. Астафьевой ответы Винника показались абсурдными, о чем она рассказала в YouTube-проекте "Гончарова Подкаст".

"Какая это власть быть узнаваемым человеком и как это круто, что благодаря этому ты можешь сделать сбор, помочь человеку, поддержать. Это и есть магия того, что ты выбранный небом, ты звезда. А не вот те звезды, у которых проблемы: "Я за всю войну ни разу не сходил к парикмахеру". Это просто мем. Я про Винника", – эмоционально произнесла артистка.

Астафьева считает, что Виннику лучше было бы молчать и дальше, чем выдавать жалостное интервью о себе во время войны.

Однако непонимание у знаменитости вызывает не только Винник, а и другие ее коллеги и обычные украинцы, которые якобы "устали" от войны – люди, которые решили жить нормальной жизнью, полностью игнорируя ужас в родной стране.

"Людям, которые остаются в стране и пытаются держаться, им противно смотреть на тех, кто тусуется. Военным и людям, которые потеряли родителей, детей, родных людей, им тяжело это видеть. Мне тяжело это видеть. Я каждый раз злюсь. Есть люди, у которых миллионы подписчиков, но они не делают никаких сборов. Не помогают продвигать украинский контент. Мир разделился на людей гиперчувствительных и забирающих на себя это время и войну, и людей, которые от какой-то грязи отталкиваются, но постоянно тонут и не плывут", – высказалась Астафьева.

Напомним, не так давно Винник вернулся в информационное пространство после более чем годовалой паузы. Он дал первое за время полномасштабной войны интервью, в котором, в частности, рассказал о своем таинственном недуге. Также исполнитель впервые подтвердил, что женат и имеет сына.

Кроме того, Винник ответил, будет ли исполнять свои русскоязычные хиты или переводить их на украинский. Артист заявил, что не видит в этом смысла.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник заявил, что все деньги, заработанные в Украине, отдал на помощь ВСУ. Именно этим он объяснил тот факт, что не проводит благотворительные концерты в пользу нашей армии. Украинцев разозлили эти слова, а многие вообще в них не поверили

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