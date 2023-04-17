'Таким шутить нельзя!' Диагноз Винника ошеломил фанатов: что случилось с певцом и как он выглядит сейчас. Фото

Известный украинский блогер Богдан Беспалов, который на своем канале сплетничает с подписчиками о звездах, рассекретил диагноз певца Олега Винника, который больше года не выходит на связь с фанатами. По его словам, артист в Германии лечится от онкологии и не собирается возвращаться в Украину. Такая новость ошеломила фанатов звезды.

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Об этом блогеру рассказал информатор, якобы работающий в клинике, где лечится Винник. Видео появилось на YouTube-канале Беспалова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Блогер поделился, что коллеги Винника на самом деле знали его диагноз, но принципиально его не озвучивали.

"Болеет он онкологическим заболеванием. Ни Слава Демин, ни Маша Ефросинина, ни Оля Полякова – никто не хотел озвучивать диагноз, потому что у нас все толеруется в обществе, у нас все улыбаются друг другу, играют по правилам. Довольно тяжело он его переносил, перенес, лечится. Находится в Берлине", – сказал Богдан Беспалов.

Поклонники артиста не на шутку испугались за Винника, ведь сам он официально не рассказывал о столь серьезных проблемах со здоровьем.

"Олегу Виннику желаю исцеления от страшного недуга. Он – талант. Ждем его в Украине", "Очень жаль Винника. Это смертельно опасное заболевание. Дай Бог ему поправиться, хотя таких счастливчиков не так много", "Я вообще не понимаю, как можно Виннику верить. А если о его болезни – ложь, то таким шутить нельзя!" – высказались фанаты певца.

Как известно, Олег Винник перед началом полномасштабного вторжения заявил о проблемах со здоровьем. Вскоре после 24 февраля прошлого года он перестал выходить на связь. В последний раз его страница была активна на Пасху 2022 года.

Такое внезапное исчезновение дало толчок слухам о болезни звезды. Ранее фанаты Винника предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз.

Некоторые звезды украинского шоу-бизнеса хотят разобраться в ситуации. MamaRika в одном из интервью назвала "тайное" исчезновение Винника "зашкваром", известив, что разочаровалась в вокалисте. Горбунов признался, что певец не отвечает на его звонки. А Оля Полякова не держит зла на коллегу, но и не оправдывает его, отмечая острую потребность наконец-то пообщаться с украинцами.

В то же время точно известно, что в Германии артист не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтерскую деятельность он получил две награды.

Ранее OBOZREVATEL показал, как Олег Винник выглядел в юные годы. Артист с детства модно одевался и был любимцем девушек. Первой любовью селебрити оказалась его нынешняя жена, с которой он познакомился в колледже и отправился после учебы в Германию.

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