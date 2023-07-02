'Никогда в жизни': Олег Винник заявил, что не собирается петь свои русскоязычные хиты на украинском

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, как известно, многие украинские артисты решили отказаться от своего русскоязычного репертуара, а некоторые треки из него перевести на родной язык. А вот знаменитый украинский певец Олег Винник, который недавно вернулся в инфопространство первым за полтора года интервью, заявил, что не собирается заниматься переводом своих старых хитов.

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Так, по словам звезды, он не видит смысла в переводе, поскольку его русскоязычные хиты, среди которых "Нино", "Счастье", "Здравствуй, невеста" и другие, были написаны до начала полномасштабной войны. Такой комментарий от исполнителя прозвучал в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Крупным планом".

"Точно знаю, что переводить я не буду свои песни на русский язык, которые были написаны до войны. Те мои суперхиты, которые были на русском языке, я никогда в жизни не буду переводить на украинский. Это не нужно. Надо идти дальше", – заявил Винник.

Можно сделать вывод, что артист полностью отказался от своих композиций на русском, поскольку заверил – больше он на языке агрессора со сцены не произнесет ни слова. Не планирует Винник петь на русском ни сейчас, ни после победы над врагом.

"Как можно сказать, я до победы не пою на русском языке? Что такое "до победы", а когда мы можем петь на русском?... Если бы я открыл рот на сцене на русском языке, я бы себя просто оплевал. И это не "до" победы или "после", – прокомментировал певец.

Напомним, ранее Винник впервые рассказал о своей семье, что не делал со старта карьеры. Все это время "волчицы" были уверены, что их любимец – завидный холостяк, а в сети лишь ходили слухи о вероятном браке артиста с его бывшей бэк-вокалисткой Таюне. Музыкант наконец подтвердил, что действительно женат на Таисии Сватко (настоящее имя исполнительницы). Более того, он рассказал о своем сыне, который живет в Германии и также долгие годы остается загадкой для публики.

Также добавим, что в сети ходило немало слухов о болезни артиста. Фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз.

В интервью музыкант впервые рассказал о своем недуге. Все подробности – по ссылке здесь.

В Германии, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Также OBOZREVATEL писал, что Винник решил вернуть фанатам деньги за отмененные два года назад концерты. Поклонники звезды удивились и разозлились из-за его нового поста.

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