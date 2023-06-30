Олег Винник впервые назвал имя жены и подтвердил, что у него есть сын

Известный украинский певец Олег Винник впервые рассказал о своей семье, что не делал со старта карьеры. Все это время "волчицы" были уверены, что их любимец – завидный холостяк, а в сети лишь ходили слухи о вероятном браке артиста с его бывшей бэк-вокалисткой Таюне.

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Во второй части эксклюзивного интервью для YouTube-канала "Крупным планом" Винник наконец подтвердил, что действительно женат на Таисии Сватко (настоящее имя исполнительницы). Более того, он рассказал о своем сыне, который живет в Германии и также долгие годы оставался загадкой для публики.

"Таюне – это псевдоним, во-первых. Во-вторых, это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая. Мама ее называла Таюне", – трогательно отозвался о любимой музыкант.

Что касается сына, то о нем Винник много говорить не стал. Рассказал, что парень обладает хорошим чувством юмора и не любит публичность, а потому и живет в Германии, подальше от украинских папарацци.

"Он у меня очень юморный, не знал я, что он будет таким. Стебется надо мной... Я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он пойдет в университет и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая в лицо камеру. Он "маленький" – руку протянет и засунет камеру в одно место. Более того, уже позвонит полицаям и скажет: "Оставьте меня в покое", – поделился певец.

Что еще известно о Таисии Сватко и как она менялась с момента старта карьеры – читайте в нашем материале.

Напомним, в сети ходило немало слухов о болезни артиста. Фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз.

В интервью музыкант впервые рассказал о своем недуге. Все подробности – по ссылке здесь.

В Германии, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналистка, которая брала интервью у Винника, перед встречей с артистом попала в ДТП. Подробности и видео с места аварии – в нашем материале.

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