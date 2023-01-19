Виктория Апанасенко о ''Мисс Вселенной'': фраза, что Россия напала на Украину, на сцене конкурса не прозвучала ни разу

Представительница Украины на "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко огорчена не от того, что не вошла в топ-16, а от того, что за все время конкурса Россию так и не назвали страной-агрессором, которая напала на независимое государство. Красавица из Чернигова отметила, что ее даже не пригласили на сцену в финале во время вручения одной из главных наград Spirit of Carnival Award, в отличии от других девушек. Вероятно, организаторы побоялись, что украинка озвучит правду о войне на Родине.

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Апанасенко призналась, что искренне не понимает, почему организационный комитет занял такую равнодушную позицию. Своими размышлениями она поделилась в интервью "КП в Украине".

"Фраза о том, что Россия напала на Украину, на сцене конкурса не прозвучала ни разу. У меня было полуторачасовое интервью, но взяли только маленький кусок моего волонтерства. Кроме того, мне вручили одну из четырех специальных наград – Spirit of Carnival Award. Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня – нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали", – поделилась модель.

Финал проходил в Новом Орлеане (США) в ночь с 14 на 15 января. Как раз тогда, когда российская ракета попала в жилой дом в Днепре, разрушив сотни квартир и убив около 50-ти мирных людей. Виктория уверяет, если бы ей дали слово в финале, как и полагалось, она бы рассказала миру об этой страшной трагедии. Но этого не произошло.

"Когда я утром увидела видео, как люди кричат под завалами, я плакала, у меня дрожали руки. Девушки меня успокаивали. Я разговаривала с нашим оргкомитетом и думала, может, стоит отказаться от дальнейшего участия. Но я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды и я смогу что-нибудь сказать со сцены. К сожалению, не получилось. Мне очень жаль, мне от этого болит. Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что война продолжается", – прокомментировала Апанасенко.

Участница "Мисс Вселенной" отметила, что само слово "война" на сцене конкурса звучало, но комбинация слов "Россия напала на Украину" – нет.

"Я не знаю, почему так. У меня, правда, нет ответа на этот вопрос. Но мне болит это. Я со своей стороны сделала все, что могла. Я много рассказывала не только о войне, но и о том, какая наша страна технологичная, какие у нас талантливые и смелые люди. Россиянка вообще ничего не говорила о войне. Ничего. Никакого вопроса к ней не было об агрессии ее страны. Ни одного", – заверила Виктория.

Украинка предположила, что организаторы международного конкурса не хотели спровоцировать буллинг ни одной из участниц, поскольку они позиционируют "Мисс Вселенную" как платформу, дающую голос каждой. Тем не менее, Россия воспользовалась этой платформой для демонстрации "платья императрицы" кровавого красного цвета.

"Мне говорили, что, возможно, русским было страшно говорить о войне. Но мне не страшно было умереть под ракетами и не страшно открыто говорить о войне", ––подчеркнула "Мисс Украина Вселенная".

Напомним, победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бонни Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. Финальный выход модели в тот день чуть не сорвался из-за застежки.

Стоит отметить, что Виктории Апанасенко удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, участие конкурсанток из Украины и России едва не обернулось скандалом, когда Линникова устроила циничную провокацию. Россиянка попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

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