В сети показали фото 'тайной жены' Винника и передали послание от артиста-беглеца

Глава фан-клуба исполнителя Олега Винника Валерия Барон, которая продолжает общаться с артистом и его командой с начала полномасштабной войны, впервые за полтора года показала фото его жены, которую до недавнего времени считали просто его бэк-вокалисткой. Слухи о "тайной избраннице" певец подтвердил всего несколько месяцев назад, а теперь стало ясно, что во время полномасштабной войны Таисия Сватко (сценическое имя – Таюне) находится в Берлине, Германия.

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Она, как и муж, исчезла из инфопространства после полномасштабного вторжения РФ. Однако, в отличие от избранника, "засветилась" в соцсетях знакомых всего раз, тогда как редкие фото исполнителя периодически постили в сети. Кадр появился в Facebook Валерии Барон (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Грустные глаза смехом не скрыть". Воспоминания о лете. Счастливый миг. День независимости Украины в Берлине. Имела важные дела и такую приятную и теплую встречу", – написала глава фан-клуба Винника.

Она также передала послание от звезды, который непонятным образом 26 февраля 2022 года пересек границу Украины, прихватив друга.

"Олег Анатольевич работает. Всем своим родным людям передает слова благодарности за поздравления, любовь, верность и поддержку Фонда", – добавила Валерия Барон.

Добавим, что свои фото Таюне не выкладывала с февраля 2022 года. Что известно о Таисии Сватко и как она менялась с момента старта карьеры – читайте в нашем материале.

Напомним, в сети ходило немало слухов о болезни артиста. Фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией.

Коллеги и близкое окружение подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз. В интервью музыкант впервые рассказал о своем недуге. Все подробности – по ссылке здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он отрастил густую бороду, поменял стиль одежды и перестал стричься.

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