'Сегодня стало хуже': Олег Винник впервые рассказал о своей болезни, которая чуть не приковала его к коляске. Видео

В сети вышло первое за время полномасштабной войны интервью "пропавшего" украинского певца Олега Винника. В нем он, в частности, впервые рассказал о своем таинственном заболевании, которое, как выяснилось, едва не приковало артиста к инвалидной коляске. Впрочем, называть свой диагноз музыкант не захотел, но поделился некоторыми деталями лечения.

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Так, по словам Винника, ранее эта болезнь была летальной, однако сейчас от нее придумали лекарства. Эксклюзивное интервью было обнародовано на YouTube-канале "Крупным Планом" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Первым делом журналистка поинтересовалась действительно ли у Винника онкология, как об этом писали некоторые СМИ и блогеры из сферы шоу-бизнеса.

На это артист ответил: "Неправда. Мне по барабану, что про меня говорят".

Сейчас, как признался Винник, ему стало несколько хуже, однако он продолжает лечиться. Недуг у него диагностировали еще во время тура по Украине в конце 2021 года. Именно в тот период исполнителю приходилось постоянно переносить концерты из-за плохого самочувствия.

"Сегодня хуже, чем было неделю назад. Буду откровенным. Слава Богу, что меня подняли и поставили на ноги. Это не одна и даже не две вещи, которые меня накрыли. Я в интервью говорил, что не обращаю внимания на свое здоровье. А потом в один день в тебе раз, и выключается все... Этой болезнью в Германии болеют 2% людей. Сегодня это уже не такая страшная болезнь и не летальная. Но если не обращаться к врачу, то за год ты остаешься в коляске. Сегодня не нужно об этом беспокоиться, есть медикаменты и лекарства. Она началась в туре, и я об этом не рассказывал. Симптомы, которые ты не можешь понять и не можешь ничего с этим сделать", – поделился певец.

Интервью также стало возможностью увидеть, как за последние практически полтора года отсутствия изменился Винник. Он сильно отрастил волосы и щетину. Поскольку интервью снимали не один день, то и перед камерами артист предстал в разных образах. На одном из фрагментов он появился в очках для зрения прямоугольной формы с тонкой оправой.

Напомним, в сети ходило немало слухов о болезни артиста. Фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз.

В Германии, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналистка, которая брала интервью у Винника, перед встречей с артистом попала в ДТП. Подробности и видео с места аварии – в нашем материале.

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