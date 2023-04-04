Как болезнь изменила Олега Винника и какую тайну певец скрывает до сих пор. Фото

Известный украинский певец Олег Винник спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения исчез из информационного пространства, без объяснений уехал в Германию и полностью перестал появляться в соцсетях. Последний пост на его странице в Instagram был опубликован 24 апреля 2022 года. Впрочем, за практически год отсутствия в сеть все же попало несколько снимков музыканта из Берлина, где он, по словам многих коллег и людей из близкого окружения, проходит лечение.

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Серьезный недуг, с которым якобы борется певец, Винник держит от поклонников в тайне. Как и свою личную жизнь, которая из-за скрытности артиста обросла слухами и домыслами фанов. OBOZREVATEL покажет и расскажет, как изменился главный секс-символ отечественной эстрады за период его "исчезновения", а также поделиться некоторыми малоизвестными фактами о семье исполнителя.

Стоит отметить, что в Германии Олег Винник жил длительный период еще до начала полномасштабной войны. Талантливого юношу отправили в Европу в рамках культурного обмена.

В Берлине музыкант берет себе псевдоним OLEGG и влюбляется в мюзиклы, поэтому начинает активно осваивать этот жанр. Одними из первых его работ стали партии в легендарной "Тоске" и оперетте "Паганини", позже его портфолио пополнилось мюзиклами "Титаник", "Собор парижской богоматери", "Отверженные" и многими другими.

Успех артиста в Германии был колоссальным. Ему даже предлагали пройти кастинг на главную роль в фильме "Парфюмер", но он отказался. А уже в 2011-м Винник решается вернуться в Украину, где хиты "Нино" и "Вовчиця" приносят ему любовь слушательниц и всеукраинскую славу.

Именно поэтому в 2022 году для фанатов стало таким шокирующим исчезновение их кумира, который еще до 24 февраля активно выступал на сцене и снимался в различных развлекательных шоу. Хотя уже тогда у Винника начались проблемы со здоровьем. В ноябре 2021-го он даже отменил несколько концертов – говорил, что борется с ларингитом.

С каким заболеванием столкнулся певец сейчас, как мы упомянули выше, – неизвестно. Тем не менее, по словам коллег, Винник хоть и исчез из информационного поля и ничего не говорит о войне в Украине, – приближать победу все же помогает. Так, супруг известной украинской певицы Оксаны Билозир, а также военнослужащий ВСУ Роман Недзельский в июле прошлого года опубликовал серию отчетных снимков о проделанной работе волонтеров. На одном из них можно было увидеть и Винника.

Артист сильно изменился. Особенно его стиль. Винник отрастил густую седую бороду. На обнародованном кадре он позировал в темных солнцезащитных очках и кепке. Некоторым поклонникам показалось, что музыкант поднабрал в весе, они предположили, что это может быть связано с медицинскими препаратами.

Как можно понять по описанию под фотоотчетом, певец помогал другим волонтерам доставить неисправный автобус с гуманитарной помощью из Вроцлава в Краков на станцию техобслуживания.

Позже в сети появилось еще одно фото "исчезнувшего" Винника из Германии. На нем он также тщательно скрывает свое лицо за очками и кепкой. Хотя даже за ними видно, что любимец "волчиц" сильно изменился. Сообщалось, что звезда помогает 135-му батальону, в котором служит Роман Недзельский.

Загадочности молчаливому отъезду Олега Винника добавляет и то, что исчезла из соцсетей и бывшая бэк-вокалистка артиста, которую называют его "тайной женой", Таюне. Впрочем, ничего удивительного. Личная жизнь музыканта – всегда была главной тайной для его аудитории.

Винник не скрывал, что у него есть избранница, но это все подробности, которые он раскрывал публике и прессе.

По слухам, которые исходят от друзей пары, Таисия (настоящее имя женщины) и Винник познакомились еще в 90-х в музыкальном общежитии. Между молодыми людьми вспыхнул бурный роман, так что решение пожениться пришло быстро. Свадьбу сыграли громкую – на сто человек. Дата события, как и прочие подробности, неизвестна. Когда Таюне начала сольную карьеру, именно Винник принялся писать для нее песни и всячески помогать с продвижением. Однако фаны практически не сомневаются, что исполнителей связывают не только деловые отношения.

Вероятно, сейчас Таюне находится с артистом в Германии. Однако пользователей сети беспокоит другой вопрос – почему вокалистка молчит и игнорирует войну? С 24 февраля 2022 года она ни слова не сказала о родной стране и просто исчезла из соцсетей.

Некоторые источники утверждают, что у Винника от Таюне есть сын. Зовут его Юлиан и он также проживает в Берлине. По данным инсайдеров, мальчику уже 19 лет. Как он выглядит о что о нем известно – узнайте, перейдя по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Олег Винник потерял родителей задолго до полномасштабной войны. Два самых трагических события случились в жизни артиста, когда он почти без перерыва давал концерты для своих "волчиц". Что известно об отце и матери певца – узнайте в нашем материале.

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