'Перекроила лицо?' Жена 'пропавшего' Винника поразила преображением за 10 лет: как менялась внешность Таюне. Фото

"Исчезновение" известного украинского певца Олега Винника такое же загадочное, как и его личная жизнь. Долгие годы поклонницы были уверены, что их кумир – завидный холостяк, однако вскоре выяснилось, что у музыканта якобы есть избранница да еще и взрослый сын Юлиан. "Тайной женой" Винника называют его бывшую бэк-вокалистку Таюне. Настоящее имя женщины – Таисия Сватко, ей 49 лет. Фанатов удивляло то, как молодо выглядит исполнительница, поэтому в сети распространились слухи, что она прибегала к услугам пластического хирурга.

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Впрочем, достоверность этой информации подтвердить ничем невозможно. Можно лишь сравнить архивные фото Таюне с более свежими, чтобы проследить, как менялась спутница Винника. OBOZREVATEL решил это сделать.

Стоит сразу отметить, что самыми свежими фотографиями Таюне являются снимки за февраль 2022 года. После полномасштабного вторжения вокалистка, как и сам Олег Винник, неожиданно пропала. Она никак не комментировала войну в родной стране, а за последний год и два месяца совсем не заходила в сеть. Поклонники пытались достучаться до Таисии с просьбой разъяснить ситуацию, однако ответа не поступило.

Вероятно, Таюне находится вместе с Винником в Германии, который в Европе якобы борется с серьезным недугом. Почему певица выбрала молчание – неизвестно.

Если говорить о последних кадрах "тайной жены" Винника, то под ними можно увидеть сотни лестных комментариев. Фолловеры писали комплименты безупречной фигуре Сватко, ее "молодому" лицу и роскошным золотистым волосам.

Ранее у Таюне была короткая стрижка. Она ходила с каре, затем отрастила длинные локоны, однако временами все же экспериментировала с длиной, делая ее короче.

Одним из главных изменений во внешности исполнительницы является исчезновение большой родинки на переносице. Вероятно, Таюне удалила ее хирургическим путем.

Несколько лет назад, как подмечали неоднократно фаны, Таисия выглядела несколько иначе. Сейчас, по их мнению, женщина стала намного ухоженнее, современнее и красивее.

Заметно изменился и стиль знаменитости. Она стала отдавать предпочтение более элегантным нарядам, которые подчеркивают ее женственную фигуру. По снимкам из соцсетей Таюне можно сделать вывод, что она любит платья и юбки длины мини, приталенные силуэты, а иногда и очень смелые решения в образах.

Однако от хейтеров никуда не денешься. На странице вокалистки встречаются и обвинения в злоупотреблении пластики. Так, например, одна из пользовательниц как-то написала под фото исполнительницы: "Ужас. Это что? Не только волосы подстригли, или точнее, сняли искусственные волосы, но и лицо перекроили. Зря, возраст делает свое. Его ничем не замаскировать. Извините за правду. (Разбавила немного все восхищенные комментарии). Лучше правда".

В сети также есть фото, где Таисия позирует без макияжа.

Напомним, Таюне и Винник, по словам инсайдеров из близкого окружения артистов, вместе уже больше 20 лет. Они якобы познакомились в Каневском училище культуры, где оба получали образование. Свадьбу они сыграли, будучи студентами. Фотографий с события в сети нет, но друзья пары утверждают, что это было пышное торжество на сто человек. Что еще известно о Таюне – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

На днях о состоянии здоровья звезды заговорил и его близкий друг, бывший муж певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас еще и военнослужащий Роман Недзельский. Он заверил, что Винник продолжает работать на победу нашей страны в войне. Подробности – в нашем материале.

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