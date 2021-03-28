Страницы 8-летней Маханец и 13-летнего Пая удалили из Instagram

В субботу, 27 марта, из Instagram исчезли страницы блогеров, которые спровоцировали скандал своими отношениями в сети: 8-летней украинки Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая.

За день до этого, 26 марта, оба аккаунта были активны, а сейчас страницы уже недоступны. Причина исчезновения юных блогеров из соцсети пока неизвестна: их профили могли удалить либо сами дети или их родители, либо модераторы Instagram.

Страницы Маханец и Пая недоступны. Скриншот

Отметим, что накануне Маханец пожаловалась на работу социальных служб в Instagram-stories. Она также сообщила, что родители Пая запретили им общаться.

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше...Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – написала девочка .

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети демонстрировали в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи возмущались.

Полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.

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