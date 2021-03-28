Сторінки 8-річної Маханець і 13-річного Пая видалили з Instagram

У суботу, 27 березня, з Instagram зникли сторінки блогерів, які спричини скандал своїми стосунками в мережі: 8-річної українки Мілани Маханець та 13-річного Паші Пая.

За день до того, 26 березня, обидва акаунти були активні, а зараз сторінки вже недоступні. Причина зникнення юних блогерів із соцмережі наразі невідома: їхні профілі могли видалити або самі діти чи їхні батьки, або модератори Instagram.

Сторінки Маханець і Пая недоступні. Скриншот

Зазначимо, що напередодні Маханець поскаржилася на роботу соціальних служб в Instagram-stories. Вона також повідомила, що батьки Пая заборонили їм спілкуватися.

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі і в нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене близьких людей – це не допомога", – написала дівчинка.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Діти демонстрували у мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі обурювалися.

Поліція відкрила кримінальне провадження через стосунки 8-річної українки з 13-річним блогером.

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