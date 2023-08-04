Скандалы Потапа: рэпер обозвал 'чепухой' некоторые упреки фанатов и назвал себя спортсменом, который 'экологично проживает поражения'

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, в последнее время часто попадавший в скандалы, обозвал "чепухой" некоторые обвинения фанатов. Артист заявил, что он научился "экологично проживать поражения", поскольку считает себя спортсменом.

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Такой комментарий он дал журналистам журнала Viva. У исполнителя поинтересовались, влияет ли публичное осуждение на звезду (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я не могу сказать, что они меня совсем не затрагивают, хотя я делаю максимум для того, чтобы они не влияли на мою жизнь. Некоторые – это просто чепуха, которую раздувать непонятно зачем, когда есть более важные вопросы для обсуждения", – высказался. продюсер.

Потап также заявил, что остальная часть скандалов с его участием все же была оправдана. Их артист хотел бы прояснить по донести до фанатов свое мнение.

"Я вообще человек со спорта, был спортсменом и тренером. И чему научил меня спорт – что спортсмены умеют экологично переживать свои поражения, учатся на своем опыте. Понимают: что-то может получиться, что-то нет, что-то в кризисной ситуации воспринимается гораздо резонанснее, чем в спокойной", – объяснил Алексей Потапенко.

Напомним, Потап с супругой Настей Каменских до сентября прошлого года находились за границей, где вели культурную деятельность и собирали деньги на нужды украинцев. Первой домой вернулась певица, которая рассказала, что из-за паралича ее избранник не возвращается на родину. Причиной недуга, по ее словам, стал сильный стресс на фоне войны. Артиста с тех пор осуждают за многочисленные "командировки" в Европу.

Также исполнитель поделился, что вступил в ряды территориальной обороны заочно. Чтобы остановить шквал хейта, Потап якобы показал контракт, утвержденный 7 марта 2022 года. Впоследствии выяснилось, что он стал резервистом добровольческого формирования территориального общества (ДФТО), а не бойцом ТрО ВСУ.

Кроме этого, артист нарвался на бурную негативную реакцию из-за своего трека "Волонтер". Он хотел прославить украинцев, ежедневно приближающих победу, но, по словам его поклонников, звезде удалось только унизить их.

Были в биографии певца и скандалы на личной основе. Бывшая подопечная звезды заявила, что он намекал ей на интим, и пообещала при необходимости предоставить доказательства.

Как писал OBOZREVATEL, Потап отметился также в скандале с тендером на 33 миллиона, которые должны были направить на съемку комедийного сериала. Артист заявил, что поддерживает идею финансирования комедии на государственные деньги.

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