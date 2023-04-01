Стала разлучницей? Что известно о певице, обвинившей Потапа в изменах Каменских, и правда ли, что звезды уже не вместе

На днях сеть облетела новость, что продюсер Потап тайно разводится со своей супругой Настей Каменских. Причиной этого якобы стали измены шоумена, о которых рассказала украинская певица GIP C (настоящее имя – Евгения Гордая). Девушка сотрудничала с певцом и даже была гостьей на свадьбе у артистов.

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Эпатажная вокалистка заявила, что Алексей Потапенко неоднократно предлагал ей интим. Гордая не подтвердила свои слова никакими доказательствами, но отметила: если понадобится – она их предоставит. OBOZREVATEL хочет подробнее рассказать об исполнительнице, которую многие считают разлучницей, а также показать, как Потап отреагировал на новость о неверности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Евгения Гордая, ранее известная как Евгения Горбань, родом из Мелитополя. Экс-подопечная Потапа раньше пела в группе NZK. Сейчас же девушка проживает в США и пытается построить успешную карьеру за океаном. К слову, Женя две недели назад выпустила песню под названием "Mama I'm a Bitch", которую посвятила супругу Каменских. В ней упоминается и и сама Настя.

"Его имя знают, он широкий дядя. Весь такой наставник и шумит эстрада. Family man, заслуженный артист. Но твой п**деж не попадает в мой шорт лист. Скинул гео локу 30 минут от города, ресторан "Край Рай", не вижу повода. Пишет, захвати костюмчик, сделай фотку по пути. Дядя, ты передознулся?... Я села в машину, он об**лбанный в г*вно. Тычет в лицо виски и давай мне про одно. Как бы он меня. Дядя, эскузюмуа, а Настя в теме?" – поет в своем треке рэперша.

После громких заявлений GIP C Алексей отреагировал на скандал. Украинский блогер Ростислав Калацинский обнародовал на своем YouTube-канале переписку с артистом. Потап подчеркнул, что новость о разводе – фейк и не стоит верить всему написанному.

"Появилась информация о вашем разводе с Настей. Многие СМИ подхватили. Можно доверять или это вброс? Хотелось бы подтверждения или опровержения", – написал Калацинский продюсеру в личные сообщения. На что Леша ответил: "Нет, это фейк". Напомним, Потап и Настя поженились в мае 2019 года после шести лет тайного романа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Настя Каменских после "разоблачения" Потапа рассказала, готова ли стать матерью. Поп-дива не скрыла, что в последнее время ей все чаще задают вопросы, планирует ли она иметь детей. Но у вокалистки – свой "тайминг", которого она будет придерживаться.

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