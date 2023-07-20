Потап, Ханумак и другие за: звездные коллеги поддержали скандальную идею Горбунова снимать комедию за 33 млн гривен в условиях войны

Сеть всколыхнула новость о том, что украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов собирается снимать комедийный сериал "ПГТ Ингулец", на который выделили 33 миллиона гривен. Многие украинцы признали такую растрату абсурдной и абсолютно нецелесообразной в условиях полномасштабной войны, когда защитники нуждаются в амуниции, технике и так далее. Резко осудили это решение и некоторые знаменитости. Впрочем, нашлись среди представителей отечественного шоу-биза люди, которые поддержали Горбунова и будущий сериал.

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В комментариях на странице шоумена в Instagram не прекращается шквал хейта от пользователей, которые пытаются объяснить, почему считают съемки комедии за такие деньги неуместными в нынешних реалиях. Тем временем Потап, Руслан Ханумак и некоторые другие украинские артисты выражают слова поддержки будущему кинопродукту.

Отметим, Горбунов убежден, что для Украины важно создавать свой комедийный контент, ведь "военные хотят позитива и юмора". Артист, неоднократно встречавшийся с защитниками, уверен, что им не хватает украинской комедии. "ПГТ Ингулец" будет снимать компания "Прототип Продакшн", владельцем которой является ведущий.

Так, рэпер и продюсер Алексей Потапенко, который является кумом, соседом и просто близким другом Горбунова, оставил под видеообращением лаконичный комментарий: "Поддерживаю".

Комедийный актер Руслан Ханумак, который за последний год также фигурировал в нескольких скандалах, в частности из-за собственного трека "Дика дичка" о женщинах-военных, также написал: "Юра, поддерживаю".

Хореограф Женя Кот прокомментировал: "Культурные проекты очень важны сейчас! Успехов в проекте. Спасибо за то, что делаешь".

Понравилась идея со съемкой сериала и актеру Тарасу Цымбалюку. Он встретил ее огонечками в комментариях.

А вот ведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал потенциальный сериал. Он публично обратился к Горбунову: "У меня немного разрывает бошку. Я вчера говорил с херсонскими нацгвардейцами, что им нужно и сколько это стоит. Я знаю, что сборы падают. И я знаю, что эти новости диаметрально противоположны... Уважаемый Юра, какого черта сейчас использовать государственные 33 млн, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России, с РЭБАми? Зачем?"

А как реагируют на съемки сериала за 33 млн гривен украинцы – читайте в нашем материале.

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