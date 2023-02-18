''Понятие испанский стыд заиграло новыми красками'': Потап выпустил песню ''Волонтер'' и нарвался на волну хейта. Видео

Украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) 17 февраля выпустил новый трек под названием "Волонтер". Артист хотел прославить волонтеров, которые каждый день приближают победу нашей страны, но, по словам его поклонников, у него вышло только унизить их. Люди взорвались негативом, раскритиковав новое "творение" певца.

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В YouTube также появился клип на песню. В ролике показаны кадры, как украинские волонтеры помогают отстраивать Ирпень, сильно пострадавший от действий Российской Федерации. Город Киевской области Алексей посетил еще в сентябре 2022 года. Тогда он выступил для команды "Добробата", которые разбирали завалы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Фанаты ПТП отметили, что песня имеет примитивный текст, унижающий труды и старания людей, которые занимаются безвозмездной общественно-полезной деятельностью. А также совсем неподходящий мотив мелодии, похожий на все остальные танцевальные треки звезды.

Под клипом читаем замечания, адресованные мужчине: "Убежден, что именно это будет последним толчком для многих ваших слушателей, кто еще не понял, почему вы должны умереть как известное лицо для украинского публичного пространства", "Мне как волонтеру так досадно... Аж болит. Что это за маразм?", "Давно не рыгала, наконец получилось", "Похоже, он под действием тяжелых наркотиков! Ему нужна помощь".

После выпуска данной композиции люди посоветовали Потапу покинуть украинский шоу-бизнес, чтобы не позорить страну. Некоторые также вспомнили, что пока наши граждане помогали выживать Украине, продюсер "отсиживался" в солнечной Испании. К слову, ему подсказали, где он может выпускать свои новые треки.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, что Артем Пивоваров эмоционально объяснил зрителям со сцены, почему во время войны он проводит концерты. Певец подчеркнул – благодаря выступлениям, он может переводить средства ВСУ и нуждающимся украинцам.

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