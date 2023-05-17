'У меня очень большие связи': Потап впервые раскрыл, почему находится не в Украине, и ответил на слухи о разводе

Репутация популярного украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, более известного как Потап, в последнее время серьезно пострадала. И это связано не только со скандальными текстами в новых треках музыканта, но и с его "отсутствием". Так, во время полномасштабной войны в Украине артист находится за пределами родной страны, что в условиях военного положения является незаконным. Впрочем, сам Потап уверяет, что в Украину приезжает, однако оставаться надолго не может из-за "специфики своей работы сейчас".

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Так, по словам рэпера, он регулярно дает концерты за границей, где собирает деньги для ВСУ, а также сотрудничает с иностранными инвесторами и благотворителями. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Как сообщил журналистам Потап, у него есть много связей за границей, которые сейчас помогают ему работать на победу Украины. Именно поэтому он находится вне дома, а в Европе или США.

"Я не бываю в одном месте. Это связано со спецификой моей работы сейчас. Я имею в виду аукционы, благотворительные концерты, сбор на армию, гуманитарную помощь. У меня очень большие связи, которые я создал за всю мою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным – это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке", – прокомментировал рэпер.

Когда журналисты поинтересовались, почему артист не может вернуться в Украину, тот ответил, что все сборы и различные благотворительные процессы якобы должен контролировать лично.

"Когда я еду за границу выступать как артист, то, конечно, я не могу сделать этого дистанционно. Когда еду как бизнесмен – договариваться за то, чтобы отправили 15 автомобилей скорой помощи или 25 контейнеров гуманитарной помощи или медицинскую помощь, то тоже должен там присутствовать лично. Потому что я это все беру лично под свою гарантию и свою бизнес-репутацию. Сейчас очень много фейков. Многие пользуются возможностью списать деньги, поэтому важно все контролировать лично и быть гарантом всей той гуманитарной деятельности, которую мы ведем", – заверил рэпер.

Прокомментировал исполнитель и недавние слухи о вероятном разводе со своей женой-коллегой Настей Каменских. Пара прекратила появляться вместе в соцсетях, что и заставило поклонников думать об их возможном разрыве. Потап же уверяет, что за период полномасштабной войны отношения с любимой стали только крепче.

"Слухи всегда были, есть и будут. И я к ним давно привык. Но на этот раз я даже удивился: неужели люди решили, что мы не вместе только потому, что мы не выкладывали общие фото? Если вы чего-то не видите в социальных сетях – это не значит, что этого нет. Жизнь – это не только Instagram. Мы с Настей вместе настолько тесно, как никогда. Но предпочитаем фокусировать свое внимание на других делах. Я очень горжусь ее деятельностью. Помогаю ей всем, чем могу. И она поддерживает меня в это тяжелое время. В нашей семье все в порядке. Мы любим друг друга. Любим и продолжаем скучать друг за другом, когда мы в разлуке", – заверил Потап.

Также OBOZREVATEL писал, что Потап попал в скандал из-за своего нового трека "Волонтер". Артист хотел прославить волонтеров, каждый день приближающих победу нашей страны, но, по мнению слушателей, у него получилось лишь унизить их.

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