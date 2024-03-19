Регина Тодоренко получила российское гражданство: уроженка Одессы молчала о войне, но призывала к 'миру'

Телеведущая и певица родом из Одессы Регина Тодоренко, похоже, получила российское гражданство незадолго до перевыборов президента Владимира Путина. С 2016 года предательница уже проживала в Москве, а с началом полномасштабного вторжения в Украину даже пыталась посочувствовать землякам и снова подружить народы. В то время власти запретили "дискредитировать российскую армию", поэтому ей ничего не осталось, как стать патриоткой и замалчивать какие-либо террористические и оккупационные действия.

Из-за того, что в 2022 году против нее и ряда других звезд-предателей Украины СНБО ввели санкции, ведущая некоторое время еще жила с украинским гражданством, но, видимо, терпение закончилось и женщина решила, что нужно быть "истинной патриоткой". Теперь, как сообщают пропагандистские медиа, Тодоренко наконец-то получила свой новенький красный паспорт-книжечку.

По словам певца и телеведущего, а ныне военного волонтера Коли Серги, она не забрала своих родителей и брата из Одессы искать лучшую судьбу в России. Впрочем, брат якобы не поддерживает политическую позицию Тодоренко, а родители, скорее всего, наоборот.

"Я думаю, если бы они (родители. – Ред.) не поддерживали, то мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, будь они в противостоянии с Региной, мне кажется, она бы изменила риторику. Хотя я могу ошибаться", – говорил Сергей.

Утратив одну семью в Украине, предательница нашла другую в России. Она 5 лет назад вступила в брак с певцом-патриотом Владом Топаловым, от которого имеет уже двух сыновей – Михаила и Мирослава. Ранее Тодоренко даже пыталась манипуляциями через детей "сдружить" украинцев и россиян и призывала к "миру". Женщина опубликовала фото с мужем и сыном и закрепила за каждым эмодзи гражданства: себе – украинское, Топалову – российское, а ребенку – смесь украинского и российского.

Но, похоже, бывшей одесситке несладко живется в новой семье. Как стало известно OBOZ.UA, Топалов на грани краха карьеры и на фоне этого якобы имеет наркотическую зависимость и совершает домашнее насилие из-за финансовых затруднений. Вероятно, Тодоренко умалчивает войну в Украине именно из-за политического несогласия с мужем-"Z-патриотом".

"Стоит ли вообще говорить в семье о своей политической позиции, обсуждать ее? Потому что у нас с Владом сейчас... мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно", – сказала она в одном из собственных шоу.

В частности, Владиславу Топалову запрещено пересекать границу с Украиной из-за постоянных поездок в оккупированный Крым. За эти "достижения" певец также внесен в базу "Миротворец".

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России телеведущая пыталась обратить внимание россиян на терроризм, который они совершают на ее Родине, выкладывая фото пострадавших. Но уже через несколько недель она перестала даже вспоминать об Украине и до сих пор игнорирует что-либо связанное с войной. Вероятно, такое резкое изменение произошло после принятия правительством закона о так называемых "фейках о российской армии".

Как сообщал OBOZ.UA, российское гражданство получили еще многие другие предатели Украины. Таисия Повалий с началом войны в 2014 году уже была поклонницей "русского мира", но свой "кровавый" паспорт смогла получить только в 2023 году, чем недавно похвасталась на избирательном участке, вероятно, проголосовав за диктатора. А вот Ани Лорак только на пути к этому, чтобы точно не потерять заработок из-за новых законов.

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