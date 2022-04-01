Регина Тодоренко намекнула, почему делает вид, будто Россия не нападала на Украину

Одесситка, известная телеведущая Регина Тодоренко, умалчивающая о войне в Украине, живя и работая в РФ, намекнула, что она делает вид, будто российские войска не вторгались на украинскую территорию, поскольку переживает из-за политического несогласия с мужем. По словам телезвезды, вместе с супругом, певцом Владиславом Топаловым они наложили вето на темы, касающиеся политики.

Об этом Тодоренко рассказала психологу в новом выпуске своего шоу "Пятница с Региной" на YouTube. Отметим, что ни телеведущая, ни ее гостя ни разу не произнесли "война", а предпочли употреблять слова вроде "кризис", "события", " ситуация" и т.д. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Регина Тодоренко отметила, что "в нынешней политической ситуации" в семьях, у пар, друзей и просто близких складываются разные точки зрения, из-за чего зачастую люди теряют отношения.

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"Стоит ли вообще говорить в семье свою политическую позицию, обсуждать ее? Потому что у нас с Владом сейчас... мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве – в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", – сказала она.

Добавим, что Регина Тодоренко продолжает игнорировать геноцид украинцев и волноваться из-за "проблем" граждан России, пока ее страна пылает из-за российских оккупантов. Знаменитость анонсирует новые интервью и, по ее словам, стремится "разобраться, как жить дальше". Стоит напомнить, что телеведущая после слов о дружбе России и Украины начала не обращать внимание на развязанную Путиным войну на украинской территории. Вероятно, этому способствовал закон о "фейках о российской армии".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что телеведущая Екатерина Осадчая раскритиковала беременную коллегу Регину Тодоренко, пригласив ее рожать в бомбоубежище, как это делают сотни женщин в местах активных боевых действий.

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