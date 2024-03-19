Продали Украину за 'кровавые рубли'. Повалий, Лорак и другие предатели, которые получили российские паспорта или в шаге от этого

Полномасштабная террористическая война обнажила лицемерие и еще раз подтвердила предательскую корыстную позицию некоторых деятелей культуры. Пока украинские города рушатся, а тысячи людей погибают, находятся артисты, чьи имена когда-то звучали с украинских сцен, а сегодня они не только публично поддерживают агрессора, но и доказывают свою причастность к нему сменой гражданства и получением российских паспортов. В большинстве случаев, а точнее в каждом из них, главным побуждателем к таким циничным изменениям являются деньги – кровавые российские рубли.

Во время "президентских выборов" в России, результаты которых уже заранее известны во всем мире, особенно четко удалось рассмотреть топовых предателей Украины, ведь они отрабатывали свои российские паспорта на избирательных участках. Поступки этих звезд не только позорны с моральной точки зрения, но и наносят урон украинской культуре, используя ее как инструмент пропаганды. OBOZ.UA решил рассказать о бывших украинских артистах, которые официально стали гражданами террористического государства, и тех, кто сейчас на этапе "перехода".

Таисия Повалий

Королева цинизма и лицо предательской позиции Таисия Повалий получила российский паспорт 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины. Впрочем, впервые она им похвасталась как раз на выборах Путина, когда певица-запроданка ходила голосовать за кремлевского диктатора. На избирательном участке она сделала фото на фоне баннера с большой буквой V, держа в руках позорный документ с двуглавым орлом.

Не обошлось и без циничных заявлений. Так, Повалий выдала: "Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа".

Любовь Успенская

17 марта этого года стало известно, что российский паспорт также получила "королева шансона" Любовь Успенская. Певица, которая родилась начала строить карьеру в Киеве, заявила, что ее "мечта наконец-то сбылась". Для многих украинцев стало шоком, что запроданка столько лет жила с украинским паспортом, а впоследствии и с гражданством США, однако официально гражданкой страны-террористки стала только сейчас.

"Я уже отпраздновала получение гражданства. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта осуществилась", – выдала экс-киевлянка.

Юрий Бардаш

Скандальный музыкальный продюсер, который после полномасштабного вторжения сбежал в Москву и заявил оттуда, что он – "русский человек", а Россия – "великое и могущественное государство", тоже добился своего – предатель получил гражданство РФ в конце января 2024 года. С новым паспортом Бардаш сфотографировался на фоне портрета диктатора Путина, а также тряпки, которую русские называют своим флагом.

На "выборы" в России экс-продюсер известных групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и певца Wellboy также успел сходить. В своих соцсетях он выдал циничный и несколько смехотворный комментарий на этот счет: "Украинцы, как у вас там с демократией? На выборы сходили? Вы ведь столько кричите за свободу. А на самом деле Зеленский забрал у вас все: и право на голос, и право на жизнь. Мы здесь в России следим за вашей вакханалией, и всей страной выбираем Путина как иммунитет от дебилизма кастрюлеголовой проказы".

Джиган

Еще один клоун родом из Украины засветил свой российский паспорт на выборах Путина. Рэпер из Одессы Джиган решил демонстративно проголосовать за кровавого вождя, пока его родной город ежедневно страдает от российского террора, а земляки погибают от российских снарядов. Между тем сам Джиган не может насладиться своим новым гражданством, которое он получил в марте этого года.

Ани Лорак

Певица из Черновцов входит в число тех, кто только планирует получить российское гражданство. Известно, что она уже представила соответствующие документы. Поговаривают, на этот шаг предательницу подтолкнул Филипп Киркоров. Глава Федерального проекта борьбы с коррупцией Виталий Бородин предложил Госдуме РФ лишить заработка звезд, не имеющих российского гражданства и открыто не поддерживающих войну. Так что вполне вероятно, что кремлевский шут стал волноваться за рубли своей подруги и посоветовал ей как можно скорее заменить украинский паспорт российским.

Этим, кстати, вполне логично объяснить такой ажиотаж на российские паспорта среди украинских артистов за последнее время. Вероятно, все испугались потенциальной потери кровавых рублей и принялись решать этот вопрос. При этом, чтобы доказать свой "патриотизм", успели сходить поставить галочку за Путина.

Анна Asti

Между тем Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба) заблаговременно позаботилась о безопасном заработке кровавых рублей в России и получила российское гражданство еще в начале октября 2023 года. Правда, это все равно не гарантировало певице родом из Черкасс стабильную работу. Скандальная "голая вечеринка", которую организовала российская блогерша Настя Ивлеева, забрала у звезды не только возможность выступать, но и едва не лишила новоиспеченного красного паспорта. В декабре 2023 года пропагандистские медиа сообщали, что министерство внутренних дел России начало проверку против певицы, потому как долго она будет "россиянкой" – вопрос.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинская актриса Ольга Сумская ответила, получила ли российское гражданство ее дочь и по совместительству актриса Антонина Паперная, которая продолжает жить и строить карьеру в Москве. Подробности – в материале.

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