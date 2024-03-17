В России закончились незаконные путинские выборы: сколько голосов 'нарисовали' диктатору

В России в воскресенье 17 марта прошли незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов.

Об этом свидетельствуют данные "экзитполов" от Всероссийского центра изучения общественного мнения. Для временно оккупированных территорий Украины россияне также не постеснялись показать вообще заоблачные результаты – везде диктатора якобы поддержали более 88% "избирателей".

Лидером среди захваченных территорий стала "ДНР" – более 95% с рекордной явкой в 88,25%, далее "ЛНР" – 94,12% голосов, Запорожье – 92,95%, Херсонщина – 88,12%.

"Конкуренты" Путина получили совсем уморительные результаты:

– Николай Харитонов – 3,86%;

– Владислав Даванков – 3,76%;

– Леонид Слуцкий – 2,97%.

Напомним, российские Telegram-каналы сообщили, что небольшое количество граждан России решило высказать свой "протест" против выборов Путина с помощью испорченного бюллетеня, констатировало, что Путин – это убийца.

По всей территории РФ на избирательных участках встречались одиночные бюллетени, в которых электорат писал "нет войне" и "мир Украине". Также в сети появились фото бюллетеней, на которых граждане России призвали освободить всех политзаключенных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил россиянам, которые "совершают преступления" на избирательных участках или рядом с ними во время выборов президента страны-агрессора. К "преступлениям" он отнес в частности поджоги и вандализм.

– Британская газета The Observer сообщила, что "победа" Путина на "выборах" решена, поскольку у него нет серьезного соперника. Кроме того, Кремль потратил примерно 1,2 млрд долларов на ложь и пропаганду, фальсификацию результатов "голосования" на оккупированных территориях Украины и беспрепятственную общенациональную кампанию.

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