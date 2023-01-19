''Представьте цинизм ситуации'': Виктория Апанасенко вспомнила, как с ней общалась представительница РФ на ''Мисс Вселенная''

Представительница Украины на "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко призналась, что до последнего верила в человечность своей конкурентки из страны-террористки РФ Анны Линниковой. Красавица из Чернигова предполагала, что россиянка подойдет к ней и без официоза попросит прощения за действия своей родины, однако, как и стоило ожидать, этого не произошло.

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Более того, Линникова без зазрений совести пыталась устроить грязные провокации, показав "дружбу" с украинкой перед камерами. О поведении россиянки Апанасенко рассказала в интервью "КП в Украине".

"Я хотела от нее услышать хотя бы тет-а-тет "извини. Извини за то, что делает моя страна, я не поддерживаю войну. А она подошла и единственное, что мне сказала: "Я хочу сделать с тобой friendly-фото, потому что мой оргкомитет сказал, что это было бы классно". Представьте цинизм ситуации. Я не ожидала, что у нее хватит смелости сказать на весь мир, но хотя бы мне она могла сказать. Это была очень странная ситуация. Если даже она не запомнила мое лицо, она видела желто-голубой цветок и понимала, что я представительница Украины. Я не знаю, какая у нее мотивация была в тот момент", – поделилась Виктория.

Напомним, Линникова попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

После этого, как рассказала "Мисс Украина Вселенная", многие комментаторы ее засудили якобы за "непрофессиональное" поведение. Однако Апанасенко разъяснила, что спокойно, не дергая никого за руку, попросила представительницу Колумбии стать рядом с ней.

"Потом было видео, где "Мисс Колумбия" и "Мисс Кюрасао" общались между собой на своем языке, я стояла рядом и не очень их понимала. Российские СМИ написали, что после ситуации с фото со мной никто не общался. Со мной все общались, все девушки были невероятны. Игнора или негатива ни от кого не было. И попыток организовать коммуникацию между мной и русской не было, и от оргкомитета тоже. Они все отлично понимали. Но это видео стало настолько вирусным, что я сама подошла к организаторам и принесла извинения. Я объяснила, что, может быть, это поведение было непрофессиональным для "Мисс Вселенная", но я защищаю, в первую очередь, интересы своей страны", – прокомментировала модель.

Она отметила, что организаторы с пониманием отнеслись к ситуацию, поэтому никаких конфликтов внутри конкурса не было. Впрочем, как и с россиянкой.

"Мы с ней даже не разговаривали. Я не знаю, что она за человек. Она, возможно, могла потом кому-то жаловаться, что я с ней не общалась или отказалась фотографироваться, потому что я "недружеская". Но я с ней не общалась и не фотографировалась по понятным причинам. Она является лицом страны-агрессора, ее послом", – отметила Апанасенко.

Напомним, победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бонни Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. Финальный выход модели в тот день чуть не сорвался из-за застежки.

Стоит отметить, что Виктории Апанасенко удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Апанасенко отметила, что ее даже не пригласили на сцену в финале во время вручения одной из главных наград Spirit of Carnival Award, в отличии от других девушек. Вероятно, организаторы побоялись, что украинка озвучит правду о войне на Родине.

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