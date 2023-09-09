'Лучше бы обсудили, как разрушили театр в Мариуполе': Панин закрыл рот пропагандистам, обвинившим его в непристойном поведении

Российский актер Алексей Панин, который эмигрировал из-за полномасштабного вторжения оккупантов в Украину и более года унижает путинистов, закрыл рот пропагандистам. На днях в росСМИ начали активно обсуждать его "непристойное" поведение в Эстонии, но артист посоветовал сосредоточить внимание на российских преступлениях в Украине.

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В частности, подумать о том, как разрушили театр в Мариуполе, где погибли мирные люди. Такой комментарий он дал пропагандистам, которые спросили, правда ли, что Панин испражнялся на одной из эстонских улиц.

"Сейчас гораздо больше проблем в мире. Я сейчас говорю об Украине. И когда война, обсуждать, покакал Алексей Панин где-то или не покакал – как минимум смешно. Лучше бы обсудили, как уничтожили Мариупольский театр", – резко ответил Панин.

Напомним, в Эстонию артист приехал на антивоенный кинофестиваль. После приезда россиянин, объявленный в розыск в РФ за призывы разрушить Крымский мост, отправился к границе с РФ и высмеял силовиков.

Позже стало известно, что Панина увезли в вытрезвитель. Россияне с особым восторгом смаковали историю о "задержании" актера, а некоторые пропагандисты даже нашли фото, где мужчина испражняется на улице, и разглядели в силуэте Панина.

Как известно, после нападения РФ на Украину он призвал россиян не молчать, а выходить на протесты. Впоследствии актер записал гневное обращение к россиянам в День театра. Панин вспомнил, как военные РФ сбросили бомбу на театр в Мариуполе, и пожелал коллегам-путинистам ночных кошмаров с убитыми украинцами.

Также Алексей присоединился к украинскому артисту Андрею Данилко на благотворительном концерте в Испании. Россиянин поднялся на сцену и станцевал под хиты Сердючки в футболке с антипутинской надписью. На зажигательные танцы Панина мгновенно отреагировала российская пропаганда, назвав веселье звезд "вакханалией", "цирком" и "развратом"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Панин предположил, каким будет завершение убийственной и разрушительной войны Украины с Россией. Артист не сомневается, что победа будет за украинцами.

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