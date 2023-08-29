'Могу ягодицы показать': Панин на российской границе преклонил колени и эпично потролил силовиков РФ

Российский актер-эмигрант Алексей Панин, осуждающий террористическую войну в Украине, высмеял слухи пропагандистов, что он мечтает вернуться в Россию. Артист на эстонско-российской границе опустился на колени и в шутку попросил впустить его домой.

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В РФ Панин объявлен в розыск, поэтому он торжественно сообщил силовикам в Telegram, что находится в нескольких метрах от границы. Знаменитость также выразил желание показать пограничникам ягодицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я нахожусь в городе Нарва. Там, за моей спиной, находится российская граница. То есть российские спецслужбы могут просто за мной мостик перейти", – начал актер.

Он поделился, что приехал в Эстонию с коллегами на антивоенный кинофестиваль и не смог удержаться от того, чтобы не подойти поближе к родине.

"Я прямо вижу Россию. Не знаю, ж*пу показать, что ли", – добавил Панин.

Впоследствии в сети появилось видео, как звезда становится на колени и "умоляет" пустить его домой, кланяясь к земле. После этого актер, смеясь, ушел от пропускного пункта.

Кстати, недавно Панин попал в громкий скандал в РФ, выдав секреты своих провоенно настроенных коллег. Он раскрыл двух геев в российском шоу-бизнесе, отчаянно скрывавших свою ориентацию.

Как писал OBOZREVATEL, тайны путинистов Панин выдал только потому, что они поддерживают геноцид украинцев. Он даже предоставил доказательства своих слов, опубликовав частную переписку.

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