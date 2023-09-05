Проукраинский актер Алексей Панин задержан в Эстонии: росСМИ назвали причину

Российский актер Алексей Панин, известный своей жесткой антипутинской позицией, был задержан в Эстонии. Сообщается, что артиста доставили в вытрезвитель из-за неадекватного поведения.

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Российские СМИ утверждают, что Панин ломился в дверь к незнакомцам, думая, что находится в своем отеле. Пропагандисты ссылаются на эстонские источники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным одного из российских Telegram-каналов, за пьяный дебош Панина могут депортировать из Эстонии в Россию, где ему грозит до 5 лет колонии.

"Алексея Панина задержали в Таллине. Он ночью пьяным долбился в дома к незнакомцам, думая, что это его отель. Как рассказали очевидцы, неадекватный Панин начал будить людей людей около трёх ночи. Также он где-то взял посуду и начал её бить. Актёра увезли в отдел полиции, а оттуда – в вытрезвитель. По дороге он упорно пытался стрельнуть у них сигаретку", – написали пропагандисты.

Ранее Алексей Панин рассказывал, что приехал в страну на антивоенный кинофестиваль. Он подошел к границе с РФ и стал на колени, саркастически умоляя впустить его на родину, где, кстати, находится в розыске.

Весной этого года актер стал фигурантом уголовного дела, поддержав атаки на Крымский мост. Иронично, что по законам страны-террориста он обвиняется в призывах "к террористическим атакам".

Недавно Панин попал в громкий скандал в РФ, выдав секреты своих провоенно настроенных коллег. Он раскрыл двух геев в российском шоу-бизнесе, отчаянно скрывавших свою ориентацию.

Как писал OBOZREVATEL, тайны путинистов Панин издал только потому, что они поддерживают геноцид украинцев. Он даже предоставил доказательства своих слов, опубликовав частную переписку.

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