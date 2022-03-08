Скандальный актер Панин поддержал Украину и призвал россиян выходить на протесты

Известный российский актер Алексей Панин встал на защиту Украины после вторжения российских войск и призвал россиян не молчать, а выходить на протесты. Знаменитость отметил, что в субботу, 12 марта, в Мадриде (Испания) возле посольства России пройдет митинг против войны РФ на украинской территории.

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "Я сейчас хочу обратиться ко всем русским людям, которые живут в Испании. Этот митинг организовали русские люди, я считаю, что каждый из нас, кому не равнодушна судьба России, кому не равнодушна судьба наших детей, обязан там быть", – сказал Алексей Панин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Актер рассказал, что в момент, когда она записывал видеообращение, к нему подошла супружеская пара из Англии. Услышав его русскую речь, они поинтересовались Алексей Панин украинец ли, на что тот ответил: "Нет, я русский".

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"Мне было так неудобно, но они оказались офигенные люди. Говорят, мы знаем русских людей, мы были в Петербурге. У меня плохой английский, но мы друг друга поняли. Они не считают, что русские во всем виноваты, они понимают, что русские это не Путин. И мы обязаны донести это до всего мира", – сказал актер.

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Кроме того, Панин призвал россиян, которые не считают его авторитетом, посмотреть интервью других звезд, которые являются для них таковыми. В пример, он привел актрисы Лию Ахеджакову и Бориса Акунина.