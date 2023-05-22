'Подтверждение того, что вы нормальный человек': актера Панина объявили в розыск в России

Популярный российский актер Алексей Панин, который открыто поддерживает украинский народ, был объявлен в розыск в России. Как известно, уже больше года артист проживает за границей. Он эмигрировал в Испанию, однако часто бывает в других европейских странах, а также США.

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Так, на официальном сайте МВД России разместили фото и данные Панина, а также объявление: "Основания для розыска: разыскивается по статье УК". Соответствующим скриншотом актер поделился на личной странице в Instagram.

"Двадцать минут назад меня в России объявили в розыск", – подписал Панин с очевидной гордостью.

Поклонники поспешили поздравить "предателя родины" с новым статусом, поскольку понимают, что подобное "признание" от российского МВД многое говорит о человеке и его позиции.

"Подтверждение того, что вы нормальный человек", "Это как медаль Хорошего Человека", "Приветствуем вас в клубе порядочных людей", "До*боебизм России и больше ничего", "Какая же ущербная страна", "Это означает, что Панин – нормальный. Они только таких и разыскивают!" – оставляют комментаторы.

Как известно, после нападения РФ на Украину Алексей Панин призвал россиян не молчать, а выходить на протесты. Впоследствии актер записал гневное обращение к россиянам в День театра. Он вспомнил, как военные РФ сбросили бомбу на театр в Мариуполе, и пожелал поддерживающим Путина коллегам ночных кошмаров с убитыми украинцами.

Позже Панин дал интервью, в котором усыпал комплиментами президента Украины Владимира Зеленского. За такую позицию актера атакуют угрозами его коллеги из РФ и просто соотечественники.

Также Алексей присоединился к украинскому артисту Андрею Данилко на благотворительном концерте в Испании. Россиянин поднялся на сцену и станцевал под хиты Сердючки в футболке с антипутинской надписью. На зажигательные танцы Панина мгновенно отреагировала российская пропаганда, назвав веселье звезд "вакханалией", "цирком" и "развратом"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Панин предположил, каким будет завершение убийственной и разрушительной войны Украины с Россией. Артист не сомневается, что победа будет за украинцами, однако прогнозов касательно сроков финальной фазы не делает.

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