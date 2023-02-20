Панин с Сердючкой под антироссийские возгласы зажгли в Испании в поддержку ВСУ: пропагандисты захлебываются желчью

Российский актер Алексей Панин, выехавший из РФ и публично поддержавший Украину в войне, присоединился к певцу Андрею Данилко, который на днях устроил благотворительное выступление в Испании. Россиянин поднялся на сцену и станцевал под хиты Сердючки в футболке с антипутинской надписью. На зажигательные танцы Панина мгновенно отреагировала российская пропаганда, назвав веселье звезд "вакханалией", "цирком" и "развратом".

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Псевдо-журналисты не подбирали слова, чтобы описать концерт в Испании и высмеять актера. OBOZREVATEL решил рассказать о реакции россиян (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего пропагандистов обидело, что Панин танцевал на концерте, где звучали строки "Геть з України, москаль некрасивий" и "Путин, чтоб ты сдох".

Другой красной тряпкой для прихвостней Кремля стала футболка звезды с надписью "Puck Futin", где первые буквы слов перепутаны. Очевидно, что на одежде говорилось: "Пошел ты, Путин".

"Вакханалией" и "развратом" пропагандисты назвали поцелуй "мамы" Верки Сердючки Инны Белоконь и Панина. Очевидно, не все росСМИ готовы спокойно реагировать на перформансы на сцене, а обычный поцелуй в стране-террористе привыкли осуждать.

Как известно, после нападения РФ на Украину Алексей Панин призвал россиян не молчать, а выходить на протесты. Впоследствии актер записал гневное обращение к россиянам в День театра. Он вспомнил, как военные РФ сбросили бомбу на театр в Мариуполе, и пожелал поддерживающим Владимира Путина коллегам ночных кошмаров с убитыми украинцами.

Также Алексей Панин дал небольшое интервью, в котором засыпал комплиментами президента Владимира Зеленского.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алексей Панин получает угрозы из-за своей поддержки Украины. Актеру желают смерти за то, что он осуждает убийство украинцев.

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