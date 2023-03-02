Алексей Панин рассказал, как он видит окончание войны в Украине: понятно, кто победит

Популярный российский актер Алексей Панин, который эмигрировал из РФ и открыто поддерживает украинский народ, предположил, каким будет завершение убийственной и разрушительной войны Украины с Россией. Артист не сомневается, что победа будет за украинцами, однако прогнозов касательно сроков финальной фазы не делает.

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Панин не исключает, что президент-диктатор Владимир Путин и все его приспешники, включая не только политиков, но и артистов с пропагандистами, не понесут никакого наказания за свои деяния, поскольку "отгородятся от всего мира стеной". Впрочем, как подчеркнул актер в интервью для YouTube-канала Алеси Бацман, кремлевского вождя и его сторонников будет ждать не менее заслуженный финал.

"Каддафи и Чаушеску тоже не думали, что когда-то это закончится. Так и сейчас никто об этом не думает: "это не про них и никакой Гааги не будет". Я уверен, что они просто отгородятся от всего мира стеной и попробуйте кого-то в эту Гаагу затащить. Но в последствии Путин сам помрет и свой народ туда затащит", – поделился мыслями Панин.

Актер, как и многие, в начале полномасштабной войны делал прогнозы касательно ее окончания. Сейчас Алексей таким не занимается, поскольку его предыдущие ставки не сбылись.

"Заканчивается это всегда неожиданно. Как будет здесь... Я знаю то, что это завершится. Но в первые дни войны мы все делали какие-то прогнозы, а сейчас даже прогнозы делать невозможно. Очевидно для всех, что это закончится. Очевидно для всех, что закончится победой Украины. Это естественно. Это все понимают. Сколько Путин россиян и украинцев на тот свет заберет, и своих, и чужих – одному Богу известно" – прокомментировал артист.

Как известно, после нападения РФ на Украину Алексей Панин призвал россиян не молчать, а выходить на протесты. Впоследствии актер записал гневное обращение к россиянам в День театра. Он вспомнил, как военные РФ сбросили бомбу на театр в Мариуполе, и пожелал поддерживающим Путина коллегам ночных кошмаров с убитыми украинцами.

Позже Панин дал интервью, в котором усыпал комплиментами президента Украины Владимира Зеленского. За такую позицию актера атаковывают угрозами его коллеги из РФ и просто соотечественники.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Панин присоединился к украинскому артисту Андрею Данилко на благотворительном концерте в Испании. Россиянин поднялся на сцену и станцевал под хиты Сердючки в футболке с антипутинской надписью. На зажигательные танцы Панина мгновенно отреагировала российская пропаганда, назвав веселье звезд "вакханалией", "цирком" и "развратом".

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