Предательство Украины и поддержка кровавого режима Кремля вылезли боком всем артисткам, которые когда-то зарабатывали на родине и пользовались популярностью среди украинцев. В РФ к ним присматриваются слишком внимательно и не считают "своими", а в цивилизованном мире не дают жизни. Все эти проблемы очень отразились на внешности предателей, их карьере и поведении.

У некоторых также возникли проблемы в личной жизни. OBOZ.UA решил показать, как изменились певицы, продавшиеся российским властям за рубли, публично проигнорировав или поддержав геноцид родного народа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Таисия Повалий

58-летняя уроженка Киевской области сейчас работает на пропаганду живым напоминанием, будто украинцев принимают и помогают в России. Ее теперь зовут исполнять несколько украинских песен и продвигать идею "братства".

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После откровенного бреда об Украине из уст Повалий в ее жизни все пошло кувырком. В РФ отменили не только большие сольные концерты фанатки Путина, но и ее выступления в барах. Известный российский промоутер откровенно заявил, что из-за украинских корней певица не пользуется популярностью среди "патриотов" России, поэтому ее ждет крах.

Ани Лорак

Уроженка Буковины, которая имела возможность рассказать россиянам о том, как их армия безжалостно терроризирует украинцев, решила молчать о войне. Пока она, заручившись поддержкой старых друзей, выступает на российском телевидении, собирает концерты, кичится новой любовью и борется с набранными килограммами. Вот только обходится не без проблем. Поговаривают, новый бойфренд уговаривает звезду отречься от РФ, а пропагандисты так и мечтают избавиться от запроданки.

Регина Тодоренко

Ведущая из Одессы, решившая остаться в России со своим мужем Владом Топаловым, который, к слову, также имеет украинские корни, совсем помешалась на идее завоевать популярность среди россиян. Она регулярно пытается напомнить о себе, попадает в скандалы, берется за любую медийную работу и удивляет подписчиков изменением внешности.

Лолита

Лолита Милявская из Закарпатья после начала полномасштабной войны сделала ряд резонансных заявлений о том, что она военнообязанная в России, любила президента Украины Владимира Зеленского, разгуливала по красным дорожкам с бюстгальтером на голове и тому подобное. Однако все эти выходки неуравновешенной путинистки дались отразились на ней. За последние несколько лет певица потеряла карьеру, заметно поправилась и стала посмешищем.

Анна Седокова

Российская певица родом из Киева Анна Седокова предприняла жалкую попытку осудить войну в 2022 году, а затем эмигрировала на год в США, где начала публично скандалить с мужем. Ее светскую жизнь совсем не испортил геноцид родного народа, но потребность в заработке все же заставила звезду вернуться в Москву. Там она уже успела эпично опозориться и показать, насколько испортилась ее внешность за год изгнания.

Ранее OBOZ.UA писал, что лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев столкнулся с репрессиями в России. Артист осудил кровавую политику Кремля, однако остался зарабатывать в РФ, за что его наказали.

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