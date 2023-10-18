Из-за поддержки Украины. В России начали отменять концерты Алексея Кортнева и группы 'Несчастный случай'

Популярный российский певец и актер, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев столкнулся с репрессиями в России. Артист осудил кровавую политику Кремля, однако остался зарабатывать в РФ, за что его наказали.

Коллектив россиянина не сможет выступить там, где запланировал. Кроме того, неожиданно закрылась школа, которую певец открыл несколько лет назад. Об этом с гордостью заявили пропагандисты, которые и приложили руку к проблемам Кортнева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Группа "Несчастный случай" запланировала два концерта – в Москве и Самаре. Когда в сети появились объявления, в игру вступил ура-патриот Виталий Бородин, отвечающий в России за санкции и репрессии против артистов с антивоенной позицией.

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Он написал обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с требованием не допустить концерт из-за того, что коллектив осуждал войну и не поддерживал Россию.

"Этому господину нужно закрыть все концерты в нашей стране, пока он не поймет, на чьей он стороне. Если поддерживает Украину, пусть выступает там", – выдал Бородин, ранее мешавший зарабатывать в РФ предательнице Украины Ани Лорак.

Российские чиновники прислушались к словам путиниста и отменили его концерт в Самаре и московском клубе Crocus City Hall, которые должны были состояться в ноябре этого года. Также стало известно, что налоговая закрыла творческую школу Алексея Кортнева в Химках за долги.

Музыкант вышел из бизнеса в 2021 году, поэтому можно предположить, что в РФ просто отыгрываются на знаковом для певца проекте.

Напомним, в 2016 году "Несчастный случай" высмеял российского диктатора Путина, пропагандистов и политику РФ в песне "Патриот". Тогда россияне "взорвались" злобными комментариями, но артистов не заставили молчать.

Кортнев также принимал участие в антикремлесском митинге в Москве, называл Путина "наибольшим разочарованием" и жаловался на "разрыв" с украинцами.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2022 года лидер "Несчастного случая" осудил военную агрессию со стороны России. Он призвал власти РФ прекратить совершать "ужасные и несусветные вещи в центре Европы", а соотечественникам напомнил, как часто президент Путин врал своему народу и всему миру.

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