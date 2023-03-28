Как Повалий от ''оружия'' Кремля докатилась до изгнанницы: история феерического провала предательницы в России

Уроженка Киевщины и в прошлом любимица украинской сцены Таисия Повалий стала разочарованием для многих поклонников. Ее откровенная пропутинская позиция стоила звезде признания на родине, но, несмотря на ее ожидания, в России карьера тоже не складывается.

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Еще в прошлом году она была желанной гостьей в Кремле, а уже сегодня теряет миллионы из-за отмененных концертов. OBOZREVATEL решил рассказать историю феерического провала Повалий в РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

24 февраля 2022 года для певицы, как и многих предателей Украины, стало переломным моментом. Звезда выбрала трусливую позицию: молча наблюдать за геноцидом родного народа.

Впрочем, за несколько месяцев она, очевидно, оправилась и стала пропагандистским "оружием" Кремля. Артистку приглашали на все важные мероприятия и концерты, где просили петь на украинском языке. Таким образом россиян убеждали в "братстве" народов.

16 апреля Повалий выступила на сцене Кремля со своими российскими коллегами-путинистами Николаем Басковым и Стасом Михайловым. Там же 9 мая она спела "Пісню про рушник" на украинском языке, окруженная георгиевскими лентами и советской символикой.

В день террористического ракетного удара по Виннице украинка цинично спела на "Славянском базаре" в Беларуси песню "Верба", текст которой написал легендарный украинский поэт Юрий Рыбчинский. Молчаливая позиция Повалий играла на руку российским пропагандистам, ведь она на своих концертах продвигала в массы идею "единства".

Это длилось весь 2022 год и закончилось циничным концертом в ночь с 31 декабря на 1 января, когда Россия устроила очередную массированную ракетную атаку. В тот момент россияне смотрели выступление Повалий с песней "Червона рута" по ТВ.

В 2023 году певица отважилась на первые громкие заявления, шокировавшие ее коллег в Украине. Уроженка Киевщины заявила, что "привыкла быть там, где правда", а президент-диктатор Владимир Путин, по ее мнению, сейчас "лишает мир нацизма".

Комично, но именно после откровенного бреда и пропаганды из уст Повалий в ее жизни все пошло кувырком. В РФ отменили не только большие сольные концерты фанатки Путина, но и ее выступления в барах. Известный российский промоутер откровенно заявил, что из-за украинских корней певица не пользуется популярностью среди "патриотов" России, поэтому ее ждет крах.

Если путинское правительство прислушивается к своему народу, концертов Повалий в Кремле можно также больше не ждать, ведь разъяренные из-за провалов армии россияне не желают слышать и видеть украинцев по телевизору и на сцене.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине Повалий готовятся лишить всех званий. Такая судьба ждет и других артистов-молчунов.

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