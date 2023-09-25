Российская певица родом из Закарпатья Лолита Милявская, которая поддержала террористическую войну ради кровавых рублей, зарабатывает эти кровавые рубли с большим трудом. Концерты предательницы не пользуются большой популярностью среди российской публики – зачастую артистке приходится петь перед полупустым залом.

Об этом пишут пропагандистские СМИ. Они уточняют, что спрос на билеты эстрадной певицы крайне маленький.

Так, 14 ноября у Милявской планируется масштабное шоу в честь ее 60-летия. Поздравить звезду с юбилеем поклонники не торопятся. На сайте с продажи билетов можно увидеть, что меньше чем за два месяца до концерта не раскуплена даже половина билетов (свободные места на скриншоте отмечены цветным).

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Состоится мероприятие в Crocus City Hall, вместимость которого – 7 300 человек. Однако такое количество человек не готово отдавать за песни Милявской от 1,5 тысяч рублей (450 грн) до 14 тысяч рублей (4200 грн).

И хотя в России украинка-запроданка явно никому особо не нужна, то выхода у нее нет – от Украины Лолита очень быстро отреклась. Сразу после полномасштабного вторжения у звезды даже были попытки осудить террористическую войну на своей родине, однако вскоре она поняла, что так в России удержаться не выйдет, и принялась прославлять страну-агрессора.

Впрочем, это вполне очевидно, ведь Милявской еще в 2015 году запретили въезд в Украину после ее выступлений в аннексированном Крыму.

А в 2022-м прослушивание песен Лолиты запретили в Украине на законном уровне. Уроженка Мукачево на это обиделась и цинично выдала: "Я человек, которому уже шесть лет запрещен въезд на свою родину, а мне вот в интернете пишут "вы предали свою родину". Для начала родина предала меня, если говорить серьёзно. Я-то туда не на работу ездила, у меня мама, которой 79 лет, дочка... Если моя родина приняла решение, что я там на фиг не нужна, значит, я там не нужна".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лолита на пропагандистском канале НТВ похвасталась своим знакомством с украинским президентом Владимиром Зеленским. Более того, коллаборантка заявила, что была влюблена в него, однако только "как в лучшего продюсера".

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