Бывший директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал срыв концертов предательницы Украины Таисии Повалий в РФ. Он заявил, что в этом виновато украинское происхождение исполнительницы, а российские "патриоты" якобы сознательно игнорируют творчество родившихся в Украине артистов, которые продались за кровавые рубли.

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Лавров намекнул, что пока Россия ведет кровавую войну в Украине, народ не будет ходить на концерты Повалий и ее карьера в РФ фактически окончена. Такой комментарий он дал российским пропагандистам.

Они отметили, что за каждое выступление украинка получает 1 млн. рублей, а значит, потеряла уже 2 млн. из-за двух отмененных концертов.

"Отчасти это произошло из-за украинской истории. Все прекрасно понимают, что она из Украины. Сейчас наши граждане настроены очень патриотично. И не разбираются: на чьей стороне Повалий или та самая Лорак. Понимают: Украина и все – не хотят идти на концерт", – заявил промоутер.

Лавров добавил, что не удивляется срывам концертов исполнительницы, поскольку и раньше она якобы не была известна в России.

"Она не собирала залы. Всегда, как говорится, "три калеки в зале". На моей памяти она не имела успешных туров. Потому что Повалий никогда не была звездой номер 1. Корпоративы у нее были, но немного. У Повалий есть одна песня, которая пошла в народ – "Одолжила". Все, больше, по моему мнению, нет ничего", – резюмировал россиянин.

Очевидно, Повалий не удастся построить карьеру в России и заработать, как она надеялась, когда предавала Украину. Вероятно, такая судьба ждет всех оставшихся в России украинцев, поддержавших войну.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Повалий выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о родной стране и соотечественниках. Артистка объявила, что она на стороне России, поскольку "привыкла быть там, где правда", а президент-диктатор Владимир Путин, по ее мнению, сейчас "лишает мир нацизма".

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