Предательница Повалий лишилась концертов в РФ: организаторы отменяют выступления даже в местных забегаловках

Певица родом из Украины Таисия Повалий, несмотря на поддержку кровавого режима Кремля, стала ненужной в своей любимой России. Организаторы отменяют не только большие сольные концерты фанатки Путина, но и ее выступления в барах. Таким образом исполнительница в скором времени лишиться всех гонораров в стране-агрессоре.

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Об этом сообщают росСМИ. Так, у Повалий был запланирован концерт в "кафе-ресторане" 25 марта в городе Улан-Удэ. Однако ему состояться не суждено. Кроме того, украинской предательнице отменили выступление и в Чите 27 марта.

Тем не менее вокалистка сможет пополнолнить свой бюджет, дав мини-концерты 20 и 21 марта в Кемерове и Красноярске. Об этих датах организаторы мероприятий промолчали. Сайт продаж билетов не называет причины отмены концертов, но подчеркивает, что на этом тур путинистки завершен.

Напомним, в январе 2023 года Повалий дала интервью пропагандистскому СМИ, в котором заявила, что она за справедливость, потому остается на стороне России. По словам певицы, она не понимает, почему все 8 лет на Донбассе убивали людей. Она назвала украинцев зазомбированными и выразила надежду, что ее родная страна вернется к нормальной жизни.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. Сейчас именно за это и идет борьба", – выдала порцию абсурда Таисия.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева поддержала Валерия Меладзе после его концерта в Израиле. Стало известно, какие гонорары получает музыкант за выступления за границей и сколько он зарабатывал до скандала в Дубае.

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