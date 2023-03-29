От любимой ведущей ''Орел и Решка'' до фанатки Путина: громкие скандалы с Тодоренко, разоблачившие одесситку

Украинская певица, телеведущая и композитор Регина Тодоренко откровенно игнорирует войну, продолжая делать вид, будто бы на ее Родине ничего не происходит. Девушка живет с российским исполнителем Владом Топаловым, который восхваляет свою любимую страну. Видимо, предать Украину для артистки легче, чем пойти против воли супруга.

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Только на 36-й день вторжения Регина призналась, что не собирается поднимать тему войны, ведь хочет сохранить брак с Топаловым. Как выяснилось, с мужем у нее кардинально разные взгляды на ситуацию, потому они договорились, что политические темы – это табу для них (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

"Мы поняли, что нам трудно прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше и любить друг друга", – еще в апреле 2022 года сказала в интервью предательница.

О Тодоренко общественность узнала благодаря участию в музыкальной группе Real O. Но многие обратили внимание на эксцентричную барышню после того, как она стала ведущей тревел-программы "Орел и Решка" в 2014 году. В конце 2017 года вокалистка решила сделать паузу в карьере и уехала в Америку, где поступила в Нью-Йоркскую академию кино на режиссерский факультет.

В 2018 году появились слухи, что она встречается с Владом Топаловым, который не так давно развелся с супругой. Мужчина состоял в браке с дочерью миллионера Ксенией Данилиной. Именно этот момент считается переломным для блондинки, так как она решила забыть о Родине и посвятить себя семейной жизни. 5 декабря 2018 года Регина впервые стала мамой. Летом 2022 года путинистка родила второго сына.

Многие помнят громкий скандал в апреле 2020 года с телеведущей, который показал ее настоящую сущность. В одном из интервью она заявила, что в домашнем насилии виновна в том числе и сама жертва. "А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" – выдала фанатка кремлевского режима.

Эти слова возмутили сеть. Регину лишили звания "Женщина года", которое она получила в 2019 году по версии журнала Glamour, а также с ней отказались сотрудничать несколько крупных брендов. Но на этом конфликты не прекратились.

В 2022 году одесситка снова оказалась в центре скандала. Писательница Дарина Мишина из Санкт-Петербурга заявила, что два года работала для Регины над детской книгой, но оплату так и не получила.

Как недавно писал OBOZREVATEL, певица Maruv решила придерживаться такой же позиции, как и Регина Тодоренко. Анна Корсун до сих пор не высказалась о геноциде украинцев. В то же время она продолжает развлекать российскую аудиторию своими хитами и путешествовать по миру. Подробнее – в нашем материале.

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