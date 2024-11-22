'Холостяк 13': самые интересные события четвертого эфира, где осталось всего 9 участниц. Онлайн-трансляция

В пятницу, 22 ноября, на телеканале СТБ состоялась трансляция четвертого выпуска реалити-шоу "Холостяк 13". Незаменимый "холостяк" Александр "Терен" Будько ищет свою любовь среди уже 9 участниц, а кто именно перейдет на следующий уровень отношений с ним – узнаем в скором времени.

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В прошлом выпуске шоу покинули две участницы: 24-летняя военная журналистка Светлана, потерявшая любимого на войне и 27-летняя психолог Илона. Теперь за симпатию "холостяка" соревнуются: 27-летняя продюсер Алина Моисеенко, 21-летняя студентка Юстина Багай, 23-летняя блогер Анастасия Анисимова, 29-летняя тату-мастер Виктория Клочко, 24-летняя таролог Анастасия Юзьвак, 29-летняя арттерапевт Вероника Дорошко, 21-летняя ди-джей Елизавета Луцюк, 25-летняя SMM-ник Ксения Щербан и 28-летняя волонтер Инна Белень. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий.

В этом выпуске все события будут проходить в Карпатах, куда девять участниц пригласил "Терен". Во время церемонии роз на третьей неделе шоу "холостяк" приглашал Веронику первой на свидание в горах в следующем, четвертом, эпизоде. Их общение прошло в инклюзивном вагоне "Укрзалізниці" по дороге в Карпаты.

Александр "Терен" признался, что хочет иметь многодетную семью и готов воспитывать пятерых детей. После разговора по душам "холостяк" впервые поцеловал Веронику. В прошлом выпуске его уста прикоснулись к устам Вики и Инны.

"Это было очень волнительно, но комфортно", – прокомментировала поцелуй Вероника.

По прибытии в гостиницу три участницы – Настя, Инна и Вика – решили приготовить ужин для всех. Для этого девушки вместе пожарили шашлык и овощи на гриле. Со временем к ним подошел "Терен".

На ужине Алина проявила инициативу и попросила Александра Будько на личную беседу в свой номер. Девушка подарила мужчине книгу.

Напомним, Александр "Терен" Будько объяснял, что решил поучаствовать в новом сезоне "Холостяка", потому что, прежде всего, хочет показать людям, что ветераны войны могут и хотят жить наполненную во всех смыслах жизнь и быть надежными партнерами. Однако он отмечал в первом разочарованном выпуске, что участницы избегали разговоров о людях с инвалидностью.

В частности, он рассказывал о врожденной проблеме со здоровьем, из-за которой сильно комплексовал, – ему диагностировали двустороннюю косолапость. Из-за проблем с ногами в детстве "Терену" приходилось отказываться от многих спортивных кружков.

Ранее OBOZ.UA писал, Саша Шульгина рассекретила, как режиссеры уговаривают "холостяков" избрать "правильную" победительницу. Участница призналась, что не входила в планы СТБ, а организаторы не думали, что им пойдут наперекор. Она стала победительницей шоу только через один пункт, который не был добавлен в контракт на участие. Благодаря этому "холостяк" смог уговорить организаторов выбрать в финале любимого человека.

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