Церемония роз удивила всех: 'Терен' выгнал из 'Холостяка' двух девушек и назвал причины

Главный "холостяк" страны Александр "Терен" Будько определил участниц шоу "Холостяк 13", которые прошли до следующего 4 выпуска "самого романтического проекта" Украины. Он подготовил розы для 9 девушек, а двое – цветов не получили, что указывает на конец их участия в "Холостяке".

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Еще в самом начале шоу участниц было двадцать, а за три выпуска из проекта вылетело уже одиннадцать. Среди них: SMM-ник Екатерина, хирург Полина, фотограф Лаура, Анна, юрист Юлия, Инна, которую "Терен" пригласил на шоу лично, блогер Маричка, сомелье Алина, хенд-мейд мастер Татьяна, военная журналистка Светлана и психолог Илона. OBOZ.UA смотрел трансляцию и узнал детали.

На свидании "на вылет" Александр Будько не вручил цветок ни одной из участниц – Илоне и Насте. Он сообщил им, что свое решение объявит уже на церемонии роз, ведь должен подробнее обдумать, кто ему больше импонирует.

Илона Мамчур

Уже на самой церемонии он собрал все мысли вместе и решил Анастасии Анисимовой дать еще один шанс. Поэтому психолог Илона Мамчур отправилась домой. Однако девушка ожидала, что вылетит из проекта, ведь во время свидания с "Тереном" в Одессе не могла полностью раскрыться. Во время прощания с Александром Будько она даже не заплакала и пожелала ему обрести настоящую любовь.

Светлана Кирган

Военная журналистка Светлана Кирган осталась без розы. Остальные участницы были в шоке от решения "холостяка", ведь до начала церемонии девушка лично общалась с ним. Свое решение попрощаться со Светланой он обосновал тем, что она до сих пор не может открыться и тяжелое прошлое, а именно потеря мужа на фронте, ходит за ней тенью. Напомним, ранее участница обещала "Терену", что изменится и начнет жить настоящим.

Стоит отметить, что девушки больше всего желали "вылететь" из шоу Анастасии Анисимовой, Анастасии Юзьвак и Веронике Додошко.

В сети также рассекретили участницу, которая якобы стала избранницей "Терена". Самую главную розу от него должна получить волонтер.

Ранее участница "Холостяк 13" рассказала в интервью OBOZ.UA, что скрывают продюсеры шоу. Они отмечают абсолютную искренность и актуальность сезона в контексте военного времени, но все может быть не таким идеальным.

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