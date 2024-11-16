Участница 'Холостяка-13', которая потеряла мужа на войне и выбыла из шоу, рассказала о странных моментах на проекте: меня это выбесло

Участница 13 сезона романтического реалити "Холостяк", главным героем которого стал Александр "Терен" Будько, Светлана Кирган поделилась странными моментами на проекте. Девушка покинула шоу в третьем выпуске, поскольку, по мнению ветерана российско-украинской войны, не отпустила прошлые отношения.

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По словам военной журналистки, в проекте почти не было той искренности, которая должна стать главной темой, а общественный деятель сделал выводы о ней, опираясь на собственный опыт. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Во время съемки реалити Светлана Кирган признавалась, что 2,5 года назад ее любимый мужчина погиб на фронте. Девушка отмечала, что смогла смириться с потерей и готова начать новые отношения. Со своей стороны "Терен" говорил, что испытывает барьер в общении с участницей, причиной которого считает тоску по прошлому. Эти слова вызвали сильные эмоции у журналистки.

"По мнению Александра, женщина, которая пережила потерю, не может так быстро (прошло 2, 5 года) отпустить болезненные воспоминания. Такое предположение он сделал из-за того, что имеет подруг, которые пережили похожий опыт. Ну вероятно, не стоит объяснять того, что у каждого свой уровень восприятия и адаптивности, и что сравнивать меня (на то время совсем незнакомого человека со своими подругами – не окей). Я начала работать с терапевтом почти 2 года назад, и считаю, что достаточно проработала себя для того, чтобы снова открыть свое сердце для любви Поэтому я пришла к Александру", – написала девушка.

Наиболее ироничным для Светланы Кирган казалось то, что она никогда не была инициатором разговоров о бывших. Девушка, как и все участницы, делилась с "холостяком" личным опытом. По мнению украинки, ветеран войны сделал выводы о ее чувствах, опираясь на собственный опыт. На шоу "Терен" признавался, что чуть больше года назад завершил долгосрочные отношения, что было очень болезненно.

Вызвало негатив у военной журналистки и то, что создатели проекта акцентировали внимание не на ее важной деятельности, а на статусе вдовы.

"Также, все моменты посвящены мне, как личности, почему-то не были показаны, а говорила я много интересных вещей, особенно профессионального характера. Это выбесило, а особенно когда видишь, что половина эфирного времени посвящена человеку и его волонтерству, поданному в очень хорошей обертке. Я никогда не обесценивала ни один вклад в победу, но когда тебя не показывают ни как офицера, ни как активиста, а исключительно как вдову. В то время как крутят тему человека, который съездил один раз в зону боевых. Это не вопрос к человеку, а к тем, кто все сделал таким образом", – отметила участница.

По словам Светланы Кирган, все было не так замечательно и с искренностью, что должна была стать основой нового сезона "Холостяка". Девушка поделилась, что чувствовала настоящую симпатию к Александру Будько, однако, по ее мнению, со стороны "Терена" все было совсем иначе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как прошел третий выпуск "Холостяка 13".

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