Девушек становится все меньше: как проходит третий выпуск 'Холостяка' с Александром 'Тереном'. Онлайн-трансляция с фото

В пятницу, 15 ноября, на телеканале СТБ началась трансляция третьего выпуска реалити-шоу "Холостяк 13". Незаменимый "холостяк" Александр "Терен" Будько будет искать свою любовь среди уже 11 участниц, а борьба между девушками становится более ожесточенной.

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В прошлом выпуске шоу покинули две участницы: 27-летняя сомелье Алина Пухальская, мир которой якобы вращался вокруг алкоголя, и 29-летняя хенд-мейд мастер Татьяна Мелехова, которая "Терену" показалась закрытой. Теперь за симпатию "холостяка" соревнуются: 27-летняя продюсер Алина Моисеенко, 21-летняя студентка Юстина Багай, 23-летняя блогер Анастасия Анисимова, 24-летняя военная журналистка Светлана Кирган, 29-летняя тату-мастер Анастасия Юзьвак, 29-летняя арттерапевта Вероника Дорошко, 21-летняя ди-джей Елизавета Луцюк, 27-летняя психолог Илона Мамчур и 25-летняя SMM-ник Ксения Щербан. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий.

В конце прошлого выпуска уже после церемонии роз Александр "Терен" пригласил Викторию на свидание. Новая серия началась с этой встречи. "Холостяк" пригласил девушку научиться кататься на байке. Езда на этом двухколесном транспорте стала новым увлечением Александра.

Однако в начале своей первой поездки Виктория не справилась с управлением и упала вместе с транспортом. Девушка обошлась небольшим испугом, а Терен нежно обнял ее и поддержал. Позже она все же решила самостоятельно поездить, и у нее это удалось.

После активного отдыха Александр пригласил Вику на свидание в ресторан среди сосен, где они душевно пообщались.

В то же время других десятерых девушек незаменимый ведущий Григорий Решетник пригласил на арт-терапию. Они занимались самчиковской росписью.Их задачей было создать свой собственный цветок способом, соответствующим росписи, а затем перенести изображения на тарелки.

После терапии перед участницами появился Решетник и рассказал, что к концу выпуска они посетят благотворительный концерт, чтобы продать свои изделия на аукционе.

Напомним, Александр "Терен" Будько объяснял, что решил поучаствовать в новом сезоне "Холостяка", потому что, прежде всего, хочет показать людям, что ветераны войны могут и хотят жить наполненную во всех смыслах жизнь и быть надежными партнерами. Однако он отмечал в первом выпуске, что был разочарованным, что участницы избегали разговоров о людях с инвалидностью.

В частности, он рассказывал о врожденной проблеме со здоровьем, из-за которой сильно комплектовал, – ему диагностировали двустороннюю косолапость. Из-за проблем с ногами в детстве "Терену" приходилось отказываться от многих спортивных кружков.

В сети также рассекретили участницу, которая якобы стала избранницей "Терена". Самую главную розу от него должна получить волонтерка.

Ранее участница "Холостяк 13" рассказала в интервью OBOZ.UA, что скрывают продюсеры шоу. Они отмечают абсолютную искренность и актуальность сезона в контексте военного времени, но все может быть не таким идеальным.

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