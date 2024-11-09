'Холостяк' Александр 'Терен' рассказал о врожденной проблеме со здоровьем: я очень комплексовал

Главный герой 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько впервые рассказал о серьезной проблеме со здоровьем, которую имел с самого рождения. По словам общественного деятеля, ему диагностировали двустороннюю косолапость, что спровоцировало много комплексов.

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Об этом ветеран российско-украинской войны рассказал в новом выпуске романтического проекта. Он признался, что из-за проблем с ногами в детстве ему приходилось отказываться от многих спортивных кружков.

"С рождения у меня была инвалидность. Врожденная двусторонняя косолапость. И мышцы на икрах были деформированы, потому что было постоянное давление на них. И в тот момент, когда они должны развиваться, они этого не делали. Из-за этого я очень комплексовал, максимально. Никогда не ходил в шортах, не проявлял себя", – поделился "Терен".

Александр Будько вспомнил, что в то время все его сверстники ходили на разные спортивные кружки, но он не мог этого делать. Для посещения занятий необходимо получить специальную справку от врача, однако из-за проблемы с ногами общественному деятелю не могли ее выдать.

"Это, конечно, оказало влияние на меня. Но это и сделало меня сильнее. Потому что я компенсировал через свои лидерские проявления, ту же маскулинность, потому что я не мог показать слабость или свои недостатки", – рассказал новый "холостяк".

По словам "Терена", комплексы исчезли 24 августа 2022 года, когда он потерял обе ноги, выполняя боевое задание на Харьковщине. Теперь он спокойно носит одежду, в которой видны его протезы и не стесняется этого.

Напомним, 1 ноября состоялась премьера 13 сезона реалити-шоу свиданий "Холостяк". Из более чем тысячи претенденток на сердце защитника, создатели проекта выбрали лучших. В первом эпизоде только 12 девушек остались на шоу.

Во втором выпуске количество участниц увеличилось, ведь к ним присоединилась волонтер Инна Белень, которую "Терен" лично встретил на вокзале. Александр Будько провел свидания с красотками, где смог узнать больше о каждой из них.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из участниц "Холостяка 13" не получил розу от Александра "Терена" и покинул проект во втором выпуске.

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