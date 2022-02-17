Елизавета II впервые публично признала проблемы со здоровьем: ей трудно двигаться

Дарья Дурова
Люди
3 минуты
571
Королева Елизавета ІІ
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Королева Великобритании Елизавета ІІ впервые призналась, что чувствует себя слабой. Она сказала, что "не может двигаться" во время аудиенции в Виндзорском замке.

Как передает Daily Mail, это случилось, когда 95-летняя монарх приветствовала нового министра обороны, генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника, контр-адмирала Джеймса Маклеоду в Дубовой комнате в ее доме в Беркшире. Королева стояла на месте немного сгорбившись и опиралась на трость. Отметим, что палочку для ходьбы она впервые использовала публично в конце 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На Елизавете ІІ было платье с цветочным принтом и черные туфли на низком ходу. Журналисты отметили, что во время мероприятия королева чувствовала себя немного скованной, но все равно улыбалась.

Королева Великобритании Елизавета ІІ в Виндзорском замке

Когда чиновники зашли в комнату, монарх воскликнула: "Я здесь!" – добавив: "Я думала, что вы, возможно, останетесь там на целую вечность".

Работник замка представил командующих вооруженными силами: "Вступающий и уходящий министр обороны, ваше величество".

Монарх пожелала Миллару и Маклеоду доброго утра, а они спросили ее: "Как дела?". "Ну, как видите, я не могу двигаться", – ответила Елизавета ІІ, когда протягивала руку своим посетителям.

Королева Великобритании признала проблемы со здоровьем, когда принимала нового и старого министров обороны

Адмирал Маклеод поздравил королеву с началом юбилейного года ее правления, на что она сказала: "Ну, большое вам спасибо, вы очень любезны".

Напомним, что во время празднования платинового юбилея правления Елизавета II объявила о желании разрешить Камилле Паркер-Боулз называться королевой-консортом, когда супруг последней – старший сын британской правительницы принц Чарльз Уэльский – взойдет на престол и станет королем.

70 лет со дня начала правления Елизаветы II отмечали в Соединенном Королевстве 6 февраля 2022-го. Монарх находится на троне дольше всех современных правителей.

Елизавета II в розовой шляпке

Коротко о личности:

  • Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, которая родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Елизавета Александра Мария

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ заявили, что Елизавета II поможет сыну, герцогу Йоркскому Эндрю оплатить примерно 12 млн фунтов стерлингов (16,3 млн долларов) для урегулирования дела о сексуальном насилии, возбужденного против принца по иску американки Вирджинии Джуффре. Фигуранты громкого скандала достигли внесудебного соглашения, которое включает в том числе "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре".

Обращение коллектива OBOZREVATEL
ВеликобританиязвездыЕлизавета II