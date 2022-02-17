Елизавета II впервые публично признала проблемы со здоровьем: ей трудно двигаться

Королева Великобритании Елизавета ІІ впервые призналась, что чувствует себя слабой. Она сказала, что "не может двигаться" во время аудиенции в Виндзорском замке.

Как передает Daily Mail, это случилось, когда 95-летняя монарх приветствовала нового министра обороны, генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника, контр-адмирала Джеймса Маклеоду в Дубовой комнате в ее доме в Беркшире. Королева стояла на месте немного сгорбившись и опиралась на трость. Отметим, что палочку для ходьбы она впервые использовала публично в конце 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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На Елизавете ІІ было платье с цветочным принтом и черные туфли на низком ходу. Журналисты отметили, что во время мероприятия королева чувствовала себя немного скованной, но все равно улыбалась.

Когда чиновники зашли в комнату, монарх воскликнула: "Я здесь!" – добавив: "Я думала, что вы, возможно, останетесь там на целую вечность".

Работник замка представил командующих вооруженными силами: "Вступающий и уходящий министр обороны, ваше величество".

Монарх пожелала Миллару и Маклеоду доброго утра, а они спросили ее: "Как дела?". "Ну, как видите, я не могу двигаться", – ответила Елизавета ІІ, когда протягивала руку своим посетителям.

Адмирал Маклеод поздравил королеву с началом юбилейного года ее правления, на что она сказала: "Ну, большое вам спасибо, вы очень любезны".

Напомним, что во время празднования платинового юбилея правления Елизавета II объявила о желании разрешить Камилле Паркер-Боулз называться королевой-консортом, когда супруг последней – старший сын британской правительницы принц Чарльз Уэльский – взойдет на престол и станет королем.

70 лет со дня начала правления Елизаветы II отмечали в Соединенном Королевстве 6 февраля 2022-го. Монарх находится на троне дольше всех современных правителей.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, которая родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ заявили, что Елизавета II поможет сыну, герцогу Йоркскому Эндрю оплатить примерно 12 млн фунтов стерлингов (16,3 млн долларов) для урегулирования дела о сексуальном насилии, возбужденного против принца по иску американки Вирджинии Джуффре. Фигуранты громкого скандала достигли внесудебного соглашения, которое включает в том числе "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре".