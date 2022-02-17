Елизавета II впервые публично признала проблемы со здоровьем: ей трудно двигаться
Королева Великобритании Елизавета ІІ впервые призналась, что чувствует себя слабой. Она сказала, что "не может двигаться" во время аудиенции в Виндзорском замке.
Как передает Daily Mail, это случилось, когда 95-летняя монарх приветствовала нового министра обороны, генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника, контр-адмирала Джеймса Маклеоду в Дубовой комнате в ее доме в Беркшире. Королева стояла на месте немного сгорбившись и опиралась на трость. Отметим, что палочку для ходьбы она впервые использовала публично в конце 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На Елизавете ІІ было платье с цветочным принтом и черные туфли на низком ходу. Журналисты отметили, что во время мероприятия королева чувствовала себя немного скованной, но все равно улыбалась.
Когда чиновники зашли в комнату, монарх воскликнула: "Я здесь!" – добавив: "Я думала, что вы, возможно, останетесь там на целую вечность".
Работник замка представил командующих вооруженными силами: "Вступающий и уходящий министр обороны, ваше величество".
Монарх пожелала Миллару и Маклеоду доброго утра, а они спросили ее: "Как дела?". "Ну, как видите, я не могу двигаться", – ответила Елизавета ІІ, когда протягивала руку своим посетителям.
Адмирал Маклеод поздравил королеву с началом юбилейного года ее правления, на что она сказала: "Ну, большое вам спасибо, вы очень любезны".
Напомним, что во время празднования платинового юбилея правления Елизавета II объявила о желании разрешить Камилле Паркер-Боулз называться королевой-консортом, когда супруг последней – старший сын британской правительницы принц Чарльз Уэльский – взойдет на престол и станет королем.
70 лет со дня начала правления Елизаветы II отмечали в Соединенном Королевстве 6 февраля 2022-го. Монарх находится на троне дольше всех современных правителей.
Коротко о личности:
Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, которая родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.
В 2021 году она впервые публично появилась с тростью, а потом и вовсе попала в больницу. Заявлялось, "чтобы отдохнуть" и сделать некоторые предварительные обследования.
После этого врачи рекомендовали монарху еще как минимум две недели провести без официальных визитов, выполняя только "легкие офисные обязанности". Когда королева впервые за месяц вышла в свет, то напугала пользователей сети своим видом.
Фотографии Елизаветы II в молодости можно найти в статье нашего издания здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ заявили, что Елизавета II поможет сыну, герцогу Йоркскому Эндрю оплатить примерно 12 млн фунтов стерлингов (16,3 млн долларов) для урегулирования дела о сексуальном насилии, возбужденного против принца по иску американки Вирджинии Джуффре. Фигуранты громкого скандала достигли внесудебного соглашения, которое включает в том числе "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуффре".