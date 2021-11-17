Елизавета II впервые за месяц вышла в свет и испугала подданных своим видом. Фото

Королева Елизавета II впервые за последний месяц появилась на публике и сразу испугала пользователей сети. На фотографиях заметили нездоровый фиолетовый оттенок кожи на руках у монарха.

Также многие поклонники королевской семьи отметили, что Ее Величество сильно похудела после больничного. Об озабоченности британцев рассказало издание Daily Star, ссылаясь на комментарии пользователей Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что Елизавета II была госпитализирована месяц назад для того, чтобы сделать обследование всего организма. Врачи заверили, что она уже на следующий день вернулась домой, пообещав несколько недель отдохнуть от королевских обязательств.

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14 ноября стало известно, что королева повредила спину. Несчастный случай заставил ее пропустить одну из важнейших британских церемоний в году – Поминальный день.

Представители Букингемского дворца заверили, что травма не имеет ничего общего с госпитализацией, поэтому Ее Величество скоро вернется к своим обязанностям.

17 ноября Елизавета II впервые за долгое время провела официальную встречу, где поговорила с генералом сэром Ником Картером, начальником штаба обороны. На ней было разноцветное платье с цветастым принтом, однако внимание пользователей привлекли руки монарха.

Необычный фиолетовый оттенок кожи и худощавость королевы не на шутку испугали ее подданных. "Она сильно похудела", "Ее руки действительно фиолетовые", "Мне кажется, ей нехорошо", – написали пользователи Twitter.

Однако, на фотографиях, сделанных 19 октября, тоже можно заметить похожий оттенок кожи на руках у королевы. Кадры были сделаны перед госпитализацией монарха.

Впрочем, представители королевской семьи уверяют, что Ее Величество прекрасно себя чувствует и готово с новыми силами выполнять свою работу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о скандале, в который попала королева. В письме крымским школьникам Елизавета указала неправильный адрес "Севастополь. Россия".