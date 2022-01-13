Попала в "рабство" Эпштейна несовершеннолетней: что известно о женщине, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании

Из-за иска, поданного американкой Вирджинией Джуффре касательно ее изнасилования, британский принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II, может предстать перед судом. 61-летнего герцога Йоркского обвиняют в том, что он несколько раз вступал с несовершеннолетней в сексуальную связь против ее воли.

Ранее суд в Нью-Йорке отказался отклонить этот иск, так что Эндрю оказался в центре одного из самых громких скандалов королевской семьи. Как передает ВВС, Джуффре утверждает, что ей приходилось оказывать сексуальные услуги друзьям финансиста Джеффри Эпштейна, включая принца.

Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Финансист совершил суицид в тюрьме 10 августа 2019-го.

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Как заявляет 38-летняя американка, все произошло, когда ей было всего 17. Среди подельников Эпштейна, по ее словам, были не только герцог Йоркский, но и другие влиятельные и состоятельные лица, как бизнесмены и ученые.

Джуффре рассказала, что впервые испытала сексуальное насилие со стороны друга семьи еще в семь лет, так что ее "детство быстро кончилось". В 14 лет она оказалась на улице, а в 2000-м, пытаясь наладить свою жизнь, познакомилась с британской светской львицей Гислен Максвелл.

На тот момент девушка работала гардеробщицей на курорте Дональда Трампа Mar-a-Lago (Палм-Бич), и Максвелл предложила ей устроиться на должность массажистки, предварительно пройдя обучение.

Подросток согласилась. Она приехала в дом Эпштейна в Палм-Бич и застала финансиста голым. Джуффре рассказала, что Максвелл сама объяснила ей, как делать массаж.

Девочку расспросили о ее жизни и она честно рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться. Она упомянула также сексуальное и физическое насилие, что, по словам Джуффре, было большой ошибкой.

"Мне показалось, что они хорошие люди, поэтому я доверилась... Это было худшим, что я могла им рассказать, ведь теперь они знали, насколько я уязвима", – заявила американка.

Джуффре говорит, что прошла путь от жестокого обращения со стороны Эпштейна до времен, когда его влиятельные подельники "передавали ее друг другу как тарелку с фруктами", перевозя миром на частных самолетах.

С принцем Эндрю, заявляет женщина, ее познакомил сам Эпштейн в 2001 году. Это произошло в Лондоне. Как доказательство она предъявила совместную фотографию, сделанную финансистом, однако британский герцог утверждает, что снимок – подделка.

По словам Джуффре, после ночного клуба светская львица Максвелл сказала ей, что она "должна сделать для Эндрю то, что делает для Джеффри".

В иске американки заявляется, что принц якобы трижды изнасиловал ее: в лондонском доме Максвелл, а затем в домах Эпштейна на Манхэттене и в Литтл-Сент-Джеймс на Виргинских островах.

Сам Эндрю категорически отвергает все обвинения и говорит, что таких случае не было. Он не помнит, чтобы когда-нибудь встречался с Вирджинией Джуффре.

Добавим, что не так давно 60-летнюю Гислейн Максвелл признали виновной в том, что она искала девушек, в том числе несовершеннолетних, для Эпштейна и его друзей. Сейчас она ожидает приговора.

Коротко о знаменитости:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – 61-летний британский принц, вице-адмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает 9-е место в порядке наследования британского престола.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II публично намекнула, что герцогиня Корнуолльская Камилла, вторая жена 73-летнего принца Чарльза, станет королевой. Сама герцогиня тоже подогрела слухи об этом.